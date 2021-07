Drony nad ulicami zaowocowały wysypem mandatów. Tak policja łapie piratów drogowych

Policyjny dron niczym fotoradar 2.0.

Statystyki policyjnego drona: 14 mandatów w 4 godziny.

Co wykrył dron? Taki sprzęt widzi wszystko, a więc mamy cały komplet typowych wykroczeń, w tym niestosowanie się do znaków drogowych, korzystanie z telefonu podczas jazdy, nieprawidłowe zabezpieczenie przewożonego ładunku, jazdę na jednym kole motocyklem, nieprawidłowe wyprzedzanie i niestosowanie się do znów zakazujących wyprzedzania.

Drony policji są niewidoczne dla kierowców.

To jeden z argumentów przyczyniających się do skuteczności takiego sprzętu. Dron jest zawieszony w powietrzu wysoko ponad polem widzenia kierowców. Co więcej, wewnątrz auta w ruchu ulicznym kierowca nie jest w stanie usłyszeć charakterystycznego dźwięku wirników drona. A jeśli takiego „latającego policjanta” nie widać ani nie słychać, to kierowcy zupełnie się nie hamują, nawet kiedy hamowanie auta jest wskazane.