Oto nowy DJI Air 3. Ma podwójny aparat, lata dłużej i kosztuje rozsądne pieniądze

Ciekawą i praktyczną nowością jest nowy koncentrator ładowania baterii, który obsługuje funkcję akumulacji energii. W praktyce oznacza to, że wystarczy nacisnąć i przytrzymać przycisk funkcyjny, aby przesłać pozostałą energię z wielu akumulatorów do akumulatora o najwyższej pozostałej mocy. Tyle teorie, ciekawy jestem jak działa to w praktyce, tzn. ile czasu potrzeba, aby podładować akumulator. Może to być jednak sensowne usprawnienie, dla osób podróżujących do miejsc, gdzie jest ograniczony dostęp do zasilania. Lepiej mieć przecież jeden w pełni naładowany akumulator, niż trzy naładowane do 30%. Realnie na żadnym z nich nie polatamy dłużej niż kilka, może kilkanaście minut.