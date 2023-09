DJI Mini 4 Pro to najlepszy mały dron, jakim latałem - recenzja

Tryb HQ to nic innego, jak Dual Native ISO Fusion. To funkcja, w której dron automatycznie łącząc obrazy z dwóch obwodów i natywnych czułości ISO 100 oraz 800, aby uzyskać jak najlepszą jakość obrazu: wyższy zakres dynamiczny oraz mniej szumów. W przypadku nagrań w zwolnionym tempie, dron wybiera jedną z czułości. W DJI Mini 4 Pro, owe HQ, czyli Dual Native ISO Fusion, jest dostępne w każdej standardowej rodzielczości 4K do 60 kl./s. W poprzedniku tylko do 30 kl./s. Jest to funkcja, której nie można wyłączyć/właczyć, to część inteligentnej automatyki. Sterować można natomiast takimi parametrami, jak wyostrzenie obrazu oraz odszumianie.