DJI Mini 3 (bez Pro) już oficjalnie. Debiutuje w świetnej cenie

I faktycznie, DJI Mini 3 Pro kosztuje w zależności od wariantu od 749 do 1019 euro. W Polsce oficjalna cena za topowy wariant z najlepszym kontrolerem to 4999 zł. I choć dron ma naprawdę świetne możliwości i wysoką jakość obrazu, to w przypadku takiego maluszka kwota 5 tys. zł wydaje się przesadzona.