Ups, 200 tys. zł utopione w bagnie? Policja zgubiła drona

Trwające od piątku poszukiwania można opisać starym porzekadłem: szukanie igły w stogu siana. Podobno urządzenie spadło do lasu, w okolicy, gdzie występują bagna. Co ciekawe, służby mają dwa możliwe wyjaśnienia sytuacji. Pierwsze, że stracenie kontroli nad bezzałogowcem to efekt zwykłej awarii. Drugi scenariusz, który nie został jeszcze wykluczony, to celowe przejęcie przez system zwalczający drony.