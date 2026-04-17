Najlepszy sekret Androida wraca do formy. Google go odświeżył

Po ponad dwóch latach przysypiania, Google dopieścił najlepszy element Androida. Najnowsza aktualizacja Androida 17 beta przynosi ze sobą odświeżenie gry ukrytej w systemie.

Malwina Kuśmierek
Easter egg w Androidzie 17
Do testerów trafiła właśnie ostatnia przed oficjalnym wydaniem aktualizacja systemu Android 17 beta. W przeciwieństwie do ostatnich wydań systemu, tym razem Google dopieścił mój ulubiony element systemu operacyjnego.

Easter egg w Androidzie 17 z nowościami. "Spodoba się każdemu, kto już się bawił"

Google właśnie udostępnił Android 17 beta 4, czyli czwartą aktualizację testowego wydania nadchodzącej wersji systemu operacyjnego. Zgodnie z oczekiwaniami testerów, aktualizacja nie wnosi nowości do systemu - czwarta łatka w kanale beta zwykle służy niemal tylko i wyłącznie poprawianiu błędów i kosmetycznym zmianom. Jednak dość nieoczekiwanie, Google załadował do Android 17 beta 4 odświeżenie easter egga znajdującego się w ustawieniach systemu.

Mowa tu o easter eggu, który pokazuje się po wielokrotnym dotknięciu numeru wersji systemu Android w sekcji "Informacje o telefonie". Od Androida 14 ma on formę interaktywnej gry inspirowanej misjami NASA. Zadaniem użytkownika jest kontrolowanie małego statku kosmicznego, znajdowanie planet i gwiazd.

Easter egg w niemal niezmienionej formie trafił także do Androida 15 i 16. Google jednak tym razem zdecydował się na dopieszczenie niespodzianki, bowiem Easter egg w Androidzie 17 otwiera się na pustą stronę, na której widnieje pierścień z kropkami w kształcie rombów. Użytkownik łączy je ze sobą, po czym pojawia się logo Androida 17 na tle kosmosu.

Długie naciśnięcie logo powoduje, że telefon zaczyna wibrować, naśladując start rakiety, po czym użytkownik zostaje przeniesiony do dobrze znanej nam gry. Zgodnie z relacją serwisu 9to5Google, sama gra otrzymała sporą aktualizację z "nowymi aktywnościami, dodatkowymi kryptonimami i planetami" i z pewnością ucieszy każdą osobę, która grała w poprzednie edycje.

Wszyscy chętni sprawdzenia nowego easter egga w Androidzie 17 powinni uzbroić się w cierpliwość. Planowana premiera nowej wersji systemu ma nastąpić na przełomie czerwca i lipca - ale udostępnienie go na twój telefon zależy od jego producenta.

Więcej na temat systemu Android 17:

Zdjęcie główne: Primakov / Shutterstock

Malwina Kuśmierek
17.04.2026 18:19
Tagi: Androideaster egg
17:39
Myśleli, że to cenne artefakty. Odkryli w nich obrzydliwą prawdę
Aktualizacja: 2026-04-17T17:39:49+02:00
17:22
Netflix z nową aplikacją. Koniec z szukaniem seriali
Aktualizacja: 2026-04-17T17:22:31+02:00
17:18
Stworzyliśmy potężny system. Wynalazek wesprze nową misję
Aktualizacja: 2026-04-17T17:18:53+02:00
17:16
Skontrolują, jak segregujesz śmieci. Najpierw próba, potem cała Polska
Aktualizacja: 2026-04-17T17:16:56+02:00
16:42
Najlepszy procesor do gier wraca do żywych. Idealny moment
Aktualizacja: 2026-04-17T16:42:58+02:00
16:36
Trzy metry do ziemi i zero litości. Tak wygląda dostawa dronem
Aktualizacja: 2026-04-17T16:36:03+02:00
16:33
Polska armia kupuje potężny sprzęt. Zobaczą wszystko
Aktualizacja: 2026-04-17T16:33:48+02:00
16:14
Zajrzeli do wnętrza komety 3I/Atlas. Przybysz z obcego układu zmienia się na naszych oczach
Aktualizacja: 2026-04-17T16:14:32+02:00
15:36
Ostatnia beta Androida 17. Wskoczyła ważna nowość
Aktualizacja: 2026-04-17T15:36:18+02:00
15:27
Rząd: krytykując system kaucyjny, rozsyłasz fejki. Zaraz, co?
Aktualizacja: 2026-04-17T15:27:37+02:00
15:01
Taniej niż najtaniej. Zobacz jak platforma samochodowa VEHIS zmienia polski rynek samochodowy
Aktualizacja: 2026-04-17T15:01:11+02:00
14:55
Twój tani laptop już nie będzie się zacinać. Podziękuj Intelowi
Aktualizacja: 2026-04-17T14:55:34+02:00
13:37
Już nie pójdziesz z torbami. Huawei ma promocję jak Biedronka
Aktualizacja: 2026-04-17T13:37:41+02:00
13:14
Pokazali dietę marynarzy US Navy. Polskie szpitale to przy tym luksus
Aktualizacja: 2026-04-17T13:14:25+02:00
12:49
Byli o krok od wylądowania? Załoga Artemis ujawnia, czego zabrakło
Aktualizacja: 2026-04-17T12:49:10+02:00
12:23
Mocarna promocja na Galaxy S25 Ultra. Lepszego telefonu nie kupisz
Aktualizacja: 2026-04-17T12:23:05+02:00
12:10
Wreszcie! Infrastruktura, by pociągi w Polsce mogły śmigać 250 km/h, gotowa
Aktualizacja: 2026-04-17T12:10:11+02:00
11:26
Amerykańska broń nie dotrze na czas. Nasza wschodnia flanka NATO ma problem
Aktualizacja: 2026-04-17T11:26:04+02:00
11:14
Biurowiec, jakiego w Polsce jeszcze nie było. "Gotowy na najgorsze"
Aktualizacja: 2026-04-17T11:14:25+02:00
10:53
Szpachlują iPhone'y jak samochody. Handlarz Mirek by się nie powstydził
Aktualizacja: 2026-04-17T10:53:07+02:00
