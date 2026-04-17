Najlepszy sekret Androida wraca do formy. Google go odświeżył

Do testerów trafiła właśnie ostatnia przed oficjalnym wydaniem aktualizacja systemu Android 17 beta. W przeciwieństwie do ostatnich wydań systemu, tym razem Google dopieścił mój ulubiony element systemu operacyjnego.

REKLAMA

Easter egg w Androidzie 17 z nowościami. "Spodoba się każdemu, kto już się bawił"

Google właśnie udostępnił Android 17 beta 4, czyli czwartą aktualizację testowego wydania nadchodzącej wersji systemu operacyjnego. Zgodnie z oczekiwaniami testerów, aktualizacja nie wnosi nowości do systemu - czwarta łatka w kanale beta zwykle służy niemal tylko i wyłącznie poprawianiu błędów i kosmetycznym zmianom. Jednak dość nieoczekiwanie, Google załadował do Android 17 beta 4 odświeżenie easter egga znajdującego się w ustawieniach systemu.

Mowa tu o easter eggu, który pokazuje się po wielokrotnym dotknięciu numeru wersji systemu Android w sekcji "Informacje o telefonie". Od Androida 14 ma on formę interaktywnej gry inspirowanej misjami NASA. Zadaniem użytkownika jest kontrolowanie małego statku kosmicznego, znajdowanie planet i gwiazd.

Easter egg w niemal niezmienionej formie trafił także do Androida 15 i 16. Google jednak tym razem zdecydował się na dopieszczenie niespodzianki, bowiem Easter egg w Androidzie 17 otwiera się na pustą stronę, na której widnieje pierścień z kropkami w kształcie rombów. Użytkownik łączy je ze sobą, po czym pojawia się logo Androida 17 na tle kosmosu.

Długie naciśnięcie logo powoduje, że telefon zaczyna wibrować, naśladując start rakiety, po czym użytkownik zostaje przeniesiony do dobrze znanej nam gry. Zgodnie z relacją serwisu 9to5Google, sama gra otrzymała sporą aktualizację z "nowymi aktywnościami, dodatkowymi kryptonimami i planetami" i z pewnością ucieszy każdą osobę, która grała w poprzednie edycje.

Wszyscy chętni sprawdzenia nowego easter egga w Androidzie 17 powinni uzbroić się w cierpliwość. Planowana premiera nowej wersji systemu ma nastąpić na przełomie czerwca i lipca - ale udostępnienie go na twój telefon zależy od jego producenta.

Więcej na temat systemu Android 17:

REKLAMA

Zdjęcie główne: Primakov / Shutterstock

REKLAMA

Malwina Kuśmierek 17.04.2026 18:19

