Wywalisz plastik z telefonu. Operator ułatwia sprawę

Orange ułatwia pozbycie się plastikowej karty SIM z telefonów. Wprowadza opcję prostego przejścia z fizycznego rozwiązania na cyfrowe. 

Albert Żurek
Orange eSIm
Operator ulepszył swoją aplikację mobilną Mój Orange i do oprogramowania dodał mnóstwo opcji związanych z technologią eSIM. Z opcji skorzystają też klienci oferty na kartę. Zarządzenie wirtualną kartą SIM stało się prostsze i już nie będzie takie problematyczne.

eSIM w Orange stał się prostszy i wygodniejszy

Mam wrażenie, że technologia eSIM nie zyskuje na popularności tak szybko jakby tego chcieli operatorzy ze względu na skomplikowanie tego rozwiązania. W klasycznych kartach wszystko jest proste i niekoniecznie wymaga interwencji ze strony operatora czy obsługi w aplikacjach mobilnych. Fizyczną kartę kupujemy na miejscu lub przywozi ją kurier, wkładamy ją do urządzenia, w razie potrzeby wpisujemy kod PIN i wszystko zaczyna działać. 

eSIM jest w pełni cyfrowy i do aktywacji wymaga kodu QR lub kodu. Jednak proces uzyskiwania karty nie jest ujednolicony i różni operatorzy podchodzą do sprawy w odmienny sposób. Orange do niedawna wymagał działania ze strony pracownika, teraz ułatwia sprawę.

W aplikacji Mój Orange pojawiła się opcja zlecenia wymiany SIM na eSIM dla użytkownika lub członków jego rodziny. Do obsług nie wymaga się dostępu do danego numeru, a więc można załatwić tę sprawę w imieniu dziecka lub rodzica czy dziadka - wystarczy weryfikacja.  

Dużym ułatwieniem jest też przeniesienie karty eSIM na nowe urządzenie w aplikacji Mój Orange, co przydaje się podczas wymiany telefonu na nowy. Producenci smartfonów coraz bardziej sami ułatwiają tę kwestię od strony oprogramowania, natomiast wsparcie operatora jest tu z pewnością przydatne. Oprócz tego Orange dodał kilka innych przydatnych funkcji:

  • instalacja karty eSIM z aplikacji bez skanowania kodu QR dla obecnych klientów Orange;
  • zarządzenie kartami SIM z jednego miejsca;
  • założenie i zdjęcie blokady karty SIM.
Z nowych opcji mogą skorzystać obecni klienci Orange. Natomiast niektóre funkcje zostaną udostępnione też dla osób przenoszących numer. Nastąpi to jeszcze w drugim kwartale 2026 r. Aby móc zarządzać eSIM i kartami SIM z poziomu Mój Orange należy zaktualizować aplikację do najnowszej wersji.

17.04.2026 07:15
