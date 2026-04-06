Będziemy w Polsce pracować nad 6G. Ale najpierw wybudujemy biuro

Nie od razu 6G wybudowano, za to z biurem sprawa będzie miała się o wiele prościej. Politechnika Wrocławska stawia solidne fundamenty pod nadchodzące technologie.  

Adam Bednarek
politechnika
6G to jeszcze melodia przyszłości, choć nie brakuje całkiem ważnych osobistości już zachwalających możliwości sieci. Mało tego, wciąż jeszcze czekamy na pełne rozpędzenie się 5G, a tymczasem sieć komórkowa w najwyższym paśmie nie zostanie wprowadzona do Polski w najbliższych latach. Co jednak wcale nie oznacza, że nie trzeba myśleć o przyszłości. Wręcz przeciwnie, należy to robić, ale najpierw trzeba mieć gdzie.

Politechnika Wrocławska będzie mieć eleganckie biuro

Uczelnia poinformowała, że w kampusie Na Grobli ruszyła budowa siedziby "Centrum Zaufanych Systemów Informacyjnych i Telekomunikacyjnych". Brzmi może mało ekscytująco, ale chodzi o "nowoczesny budynek dla rozwoju technologii AI, 6G i telekomunikacji kwantowej". A to już robi większe wrażenie.

Znajdą się w nim m.in. specjalistyczne laboratoria badawcze i pracownie, taras antenowy, instalacja fotowoltaiczna oraz pełne zaplecze socjalne. Trzypiętrowy budynek urośnie na ponad 13 metrów wysokości, a jego całkowita powierzchnia wyniesie blisko 2,8 tys. m kw.

– Centrum będzie prowadziło działalność badawczą w zakresie technologii informatycznych i telekomunikacyjnych, w tym telekomunikacji kwantowej i mobilnej, sztucznej inteligencji, cyberbezpieczeństwa, łączności w pasmach mikrofalowych oraz bezpiecznych systemów automatyki, mechatroniki i sterowania – deklaruje prof. Łukasz Sójka z Katedry Telekomunikacji i Teleinformatyki na Wydziale Informatyki i Telekomunikacji, Dyrektor Centrum.

Jak już zapowiada uczelnia, zakres prowadzonych badań będzie dotyczył m.in. takich obszarów jak: zaawansowane systemy ochrony danych, projektowanie i testowanie zabezpieczeń w infrastrukturze teleinformatycznej, rozwój algorytmów uczenia maszynowego dla różnych zastosowań, rozwój systemów komunikacji 6G oraz integracja cyberbezpieczeństwa w systemach automatyki i mechatroniki.

Badania będą realizowane przez siedem specjalistycznych laboratoriów:

  • Laboratorium Sztucznej Inteligencji,
  • Laboratorium Cyberbezpieczeństwa,
  • Laboratorium Systemów Łączności w Pasmach Mikrofalowych,
  • Laboratorium Systemów Komórkowych 6 Generacji (6G),
  • Laboratorium Telekomunikacji Kwantowej,
  • Laboratorium Kryptografii Kwantowej,
  • Laboratorium Automatyki, Mechatroniki i Sterowania

Prace nad budynkiem mają zakończyć się w trzecim kwartale 2027 r.

Zdjęcie główne: Politechnika Wrocławska

15.04.2026 13:37
Tagi: 5GedukacjaPolscy naukowcySieci komórkowe
