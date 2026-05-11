Orange świętuje i sypie gigabajtami. Oto jak odebrać darmowy internet

Z początku oferty operatorów telefonii komórkowej dzieliliśmy na abonamenty opłacane w modelu post-paid (czyli już po zakończeniu okresu rozliczeniowego) oraz numery „na kartę” opłacane w formie pre-paid (zasilenie konta środkami do wykorzystania). Z czasem pojawiły się jednak inne opcje. Jedną z nich jest subskrypcja, a w przypadku Orange’a przykładem takiej usługi jest Flex.

Orange Flex pojawił się w 2019 r. jako „operator zamknięty w aplikacji”. Możemy tu wygenerować nowy numer lub przenieść numer z innej taryfy od innego operatora za pomocą apki mobilnej, bez konieczności wizyty w salonie. Za usługi rozliczamy się z kolei w modelu subskrypcyjnym bez ryzyka, że stracimy pieniądze na usługi premium. Sam korzystam z Orange Flex od lat. No i nie ja jeden.

Orange Flex ma już pół miliona subskrybentów.

Informacją o tym, że z usługi Orange Flex po 7 latach korzysta już 500 tys. osób podzielił się właśnie rzecznik pomarańczowego telekomu. W ramach ciekawostki dodał, że połowa z nich, czyli ćwierć miliona osób, korzysta z kart ESIM, które są zastępstwem dla fizycznych SIM-ów. Te można wygenerować na kompatybilne sprzęty, czyli np. telefony lub smartwatche, we wspomnianej apce.

Popularność usługi Orange Flex i kart ESIM mnie nie dziwi, bo to niezwykle wygodne rozwiązanie - tym bardziej że mamy tu obsługę multi-SIM, czyli wielu kart (SIM lub ESIM) z tym samym numerem. Sam korzystam dzięki temu z tego samego numeru w swoim iPhonie oraz w zegarku Apple Watch. Co zaś istotne, w przypadku Orange Flex nie dopłacamy ani za ESIM zamiast SIM-a, ani za dodatkową kartę.

A co z tym dodatkowym darmowym transferem dla klientów Orange Flex?

Z okazji 7. urodzin Orange Flex oraz przebicia bariery 0,5 mln klientów twórcy tej usługi organizują GigaBRANIE. Mają dla swoich abonentów prezent w postaci dodatkowego transferu. W aplikacji pojawiła się gra zręcznościowa, w ramach której można zdobyć codziennie dodatkowe 15 GB. Oprócz tego zorganizowany został konkurs z nagrodami. Do wygrania są voucher na wakacje, elektronika i gadżety.

Operator podzielił się przy tym kilkoma innymi ciekawostkami dotyczącymi usługi Orange Flex. W przypadku jej abonentów zużycie internetu wzrosło w ostatnich latach o 185 proc. i wynosi dzisiaj 37 GB miesięcznie (rekord: 134 TB/mies.). Większość osób (54 proc.), które zdecydowały się na tę ofertę, korzysta przy tym ze smartfonów z iOS (a średnia dla polskiego rynku wynosi 31 proc.).

Warto przy tym pamiętać, że Orange Flex dostępny jest również na smartfony z Androidem. Oprócz tego telekom przygotował również dodatkową aplikację dla abonentów innych sieci o nazwie Orange Flex Travel. W jej ramach można wygenerować sobie dodatkową kartę ESIM z transferem danych w roamingu.

Piotr Grabiec 11.05.2026 19:31

