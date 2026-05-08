T-Mobile wyłącza sieć 2G w Polsce. Odczujesz to na swoim telefonie

Operatorzy stale ulepszają swoje sieci bezprzewodowe. Obecnie skupiają się na dwóch technologiach: LTE (4G) oraz 5G. Większość Polski jest pokryta zasięgiem nowoczesnych sieci, lecz na terenie kraju wciąż działają starsze rozwiązania. Mimo rozwoju operatorzy nadal wspierają sieć 2G. Pierwszy telekom w Polsce postanowił jednak zakończyć tę erę.

Nadchodzi zmierzch technologii 2G w Polsce. T-Mobile podaje termin

T-Mobile wysyła wiadomości do klientów z deklaracją, że rozwiązanie ma działać na niezmienionych warunkach aż do 31 grudnia 2027 r. Do tego czasu sieć 2G będzie funkcjonować w pełnym zasięgu i z pełnymi możliwościami.

Po tym terminie, od 1 stycznia, operator zacznie jednak stopniowo ograniczać zasięg 2G, aż do momentu całkowitego wyłączenia. T-Mobile obecnie nie podaje dokładnego harmonogramu prac w zakresie wygaszania technologii. Sieć będzie działać na dotychczasowych warunkach jeszcze przez ponad 1,5 roku.

Powinniśmy się spodziewać, że szczegóły dotyczące terminów i regionów poznamy bliżej końca 2027 r. Operatorzy najczęściej wyłączają sieci regionami i powiatami. Oczywiście szybkość prac modernizacyjnych zależy od T-Mobile. Operator tłumaczy decyzję postępem technologicznym oraz ewolucją sieci. Wyłączenie 2G umożliwi zwolnienie częstotliwości wykorzystywanych na rzecz tej sieci i przekazanie ich na poczet nowocześniejszych technologii LTE oraz 5G.

Dla nas, klientów, oznacza to ulepszenie zasięgu i pojemności sieci, z których na co dzień korzystamy do połączeń (w tym realizowanych przez technologię VoLTE) oraz łączenia się z internetem w telefonie poza domem czy mieszkaniem. Zdecydowanie lepiej móc połączyć się z LTE niż z 2G, które dziś służy tylko do prostych połączeń oraz wysyłania wiadomości SMS. Jeśli wasz telefon wskazuje literkę G lub E tuż obok ikony sieci komórkowej, oznacza to, że jesteście połączeni z 2G.

2G nie służy jednak dziś tylko do podstawowej komunikacji między użytkownikami. To przede wszystkim rozwiązanie wykorzystywane przez proste urządzenia typu M2M: mierniki, czujniki, systemy alarmowe, terminale płatnicze czy liczniki energii. Sens sieci 2G w Polsce to właśnie rozwiązania przemysłowe, które trzeba będzie zmodernizować do LTE/5G.

3G w Polsce już praktycznie nie istnieje

O ile 2G ma się jeszcze dobrze w naszym kraju, o tyle 3G niemalże odeszło w niepamięć. T-Mobile już w 2023 r. wygasił większość nadajników w tej technologii, Orange zakończył ten proces pod koniec 2025 r., a Play do końca 2026 r. wygasi 3G. Plus również ostatnio ogłosił, że niebawem rozpocznie wyłączanie sieci trzeciej generacji.

Albert Żurek 08.05.2026 17:19

