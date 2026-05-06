Operator ulepszył twoją ofertę. Ta sama kasa, więcej internetu

T-Mobile postanowił ulepszyć ofertę. W tej samej cenie zapewnia znacznie lepsze warunki i daje więcej internetu w telefonie bez żadnego dopłacania.

Albert Żurek
T-Mobile na kartę ulepszona oferta
Magentowy operator nieco zmodyfikował ofertę na kartę, która już wcześniej była opłacalna i gwarantowała mnóstwo danych każdego miesiąca. Teraz jest jeszcze lepiej. Jak wyglądają nowe warunki?

T-Mobile zmienia ofertę na kartę. Zmiany na plus

Największą nowością jest fakt, że w cyklicznej ofercie GO! M, kosztującej 35 zł/mies., pierwszy miesiąc otrzymujemy za darmo. To jednak nie tak, że użytkownik nie zapłaci kompletnie nic. Aby uzyskać pierwszy miesiąc za 0 zł, należy:

  • kupić starter T-Mobile na kartę za 5 zł,
  • doładować konto za minimum 10 zł,
  • włączyć ofertę w ciągu 30 dni od aktywacji karty SIM.
Ofertę można aktywować na różne sposoby: w aplikacji Mój T-Mobile, kodem lub wiadomością SMS. Istotne jest to, że środki z doładowania i startera (łącznie 15 zł) pozostają na koncie użytkownika, mimo że aktywowało się pakiet GO! M za 35 zł. Pozostałe pieniądze można wykorzystać w następnym miesiącu. Aby utrzymać aktywny pakiet w kolejnym okresie, trzeba będzie doładować konto za kolejne 20 zł.

Kolejną zmianą jest powiększenie bazowej paczki internetu dla niemal wszystkich planów T-Mobile na kartę. W zależności od wariantu wygląda to następująco:

  • GO! M za 35 zł/mies. – 50 GB zamiast 40 GB;
  • GO! L za 45 zł/mies. – 150 GB zamiast 60 GB;
  • GO! XL za 50 zł/mies. – 300 GB zamiast 200 GB.

Oprócz tego ulepszono promocję Rok Internetu dla pakietów GO! M oraz GO! L. Dotychczas w tych planach użytkownik mógł liczyć na odpowiednio 2400 GB oraz 7200 GB przez rok (200 oraz 600 GB każdego miesiąca). Teraz w obu pakietach operator daje aż 9999 GB, czyli 833,25 GB co miesiąc przez rok. Pakiet kosztujący 35 zł został tutaj najbardziej doładowany.

Tak jak wcześniej, użytkownicy T-Mobile na kartę mogą korzystać z benefitów programu Magenta Moments. Są to np. tańsze bilety do Cinema City czy rabaty do restauracji KFC i Pizza Hut. Natomiast w przypadku wyższych planów GO! L oraz XL operator zapewnia dwa lub trzy miesiące korzystania z YouTube Premium za darmo.

Obecni klienci T-Mobile na kartę również mogą aktywować ulepszone pakiety. Warto to zrobić, ponieważ dostaje się znacznie lepsze warunki w tej samej cenie.

REKLAMA
Albert Żurek
06.05.2026 14:34
