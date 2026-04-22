Narzekasz na Wi-Fi? No to pora na repeater. Co on daje?

Objęcie zasięgiem Wi-Fi mieszkania albo domu to nie jest prosta sprawa. Im dalej od routera się znajdujemy, tym parametry łącza są słabsze - wynika to z praw fizyki. Sieć domowa wykorzystująca fale radiowe jest też wrażliwa na wszelkiej maści przeszkody, zwłaszcza takie jak ściany nośne czy lustra.

Nie zawsze da się też ustawić router w optymalnym miejscu, czyli na samym środku mieszkania albo domu, bo trzeba podpiąć go do gniazdek w ścianie - tego zasilającego i tego zapewniającego łączność. Często sprzęty sieciowe lądują gdzieś w rogu pokoju, a Wi-Fi w innych pomieszczeniach działa kiepsko.

Jak poprawić zasięg Wi-Fi?

Przede wszystkim należy wyposażyć się w porządny router. Niestety często te od operatorów są kiepskiej klasy, ale na szczęście nie jest to regułą. W przypadku Orange’a mamy dostęp do tych z rodziny Funbox, a najbardziej zaawansowany z nich, czyli Funbox 10 z Wi-Fi 7, z którego sam korzystam, to nowoczesny sprzęt z wysokiej półki.

Router warto też umieścić blisko miejsca, w których potrzebujemy wysokiej przepustowości, czyli np. w sąsiedztwie gabinetu, w którym pracujemy zdalnie, czy to obok szafki RTV będącej domowym centrum rozrywki. Niestety w praktyce zwykle musimy wybierać, gdzie internet będzie działał lepiej, a gdzie gorzej.

W przypadku mieszkań często porządny router wystarczy, by objąć zasięgiem całe mieszkanie, ale zawsze mogą pojawić się białe zasięgowe plamy w wyniku zakłóceń. Z kolei jeśli mieszkamy w domu, zwłaszcza takim piętrowym i to z ogródkiem, to nawet najlepszy router świata wspomnianych praw fizyki nie oszuka.

I tu do gry wchodzą repeatery Wi-Fi.

Wzmacniacze sygnału nazywane repeaterami ustawia się w pewnej odległości od routera, aby z jednej strony nawiązywały z nim stabilne połączenie, a z drugiej - generowały dodatkową sieć Wi-Fi z innego miejsca. Pozwala to objąć dobrym zasięgiem znacznie większy obszar zarówno w poziomie, jak i w… pionie.

Po lewej stronie repeatera Orange SmartBox Wi-Fi 7 znalazł się przycisk WPS

Sieć, jaką tworzy repeater, może mieć przy tym tę samą nazwę, co ta główna, a sprzęty elektroniczne z modułami Wi-Fi same wybiorą, z którą z nich się połączyć. Użytkownik nie musi się nad tym zastanawiać - czy to idąc na drugą stronę domu lub mieszkania, czy to zmieniając piętro, czy to wychodząc na ogród. Mechanizm ten, czyli Smart Wi-Fi, to zaawansowany algorytm, który tworząc jedną sieć z tą z routera Funbox, dobiera najlepsze parametry połączenia, tak aby zapewnić najlepsze działanie Wi-Fi niezależnie od miejsca czy urządzenia końcowego.

W ofercie Orange’a dostępny jest przy tym nowoczesny repeater o nazwie Smartbox, który wyposażono w dwuzakresowy moduł Wi-Fi 7. Zaprojektowano je tak, by łączyły się z routerami Funbox 7 lub Funbox 10 i zapewniały stabilne łącze na znacznie, znacznie większej powierzchni.

Komu przyda się repeater?

Przede wszystkim osobom, które mieszkają w dużych domach, których router nie jest w stanie w całości objąć zasięgiem Wi-Fi. Strategicznie umieszczone repeatery są w stanie zapewnić dobrą jakość połączenia w każdym pomieszczeniu, a także na ogródku, gdzie uprzednio mieliśmy dostęp jedynie do sieci mobilnej.

W pudełku z repeaterem znajdziemy zasilacz z odłączanym przewodem, kabel Ethernet oraz instrukcję

Repeater również się może przydać w mieszkaniach, zwłaszcza jeśli ściany nośne, szkło lub lustra generują w nich zakłócenia, a także jeśli układ przypomina bardziej prostokąt lub literkę „L” niż kwadrat lub są piętrowe. Każdej osobie, która narzeka na zasięg Wi-Fi, polecam przetestowanie tego typu sprzętu.

Dobrym pomysłem jest przy tym wykupienie repeatera u swojego operatora. W przypadku Orange’a dostępny jest teraz wspomniany Smartbox Wi-Fi 7, kierowany do użytkowników routerów Funbox 7 i Funbox 10, który miałem okazję już testować i jestem nim zachwycony. Rozwiązał pewien problem, który trapił mnie od czasu ostatniej przeprowadzki…

Orange Smartbox Wi-Fi 7 w praktyce

Funbox 10 z Wi-Fi 7, z którego od dwóch lat korzystam, to porządny router, który zapewnia dobry zasięg w całym moim mieszkaniu, ale akurat konsolę schowałem w szafce RTV pełnej elektroniki zakłócającej łączność bezprzewodową. Układ mieszkania zaś nie sprzyja temu, by podpiąć do niej kabel Ethernet.

Jakby tego było mało, moduł Wi-Fi w rzeczonej konsoli działa kiepsko i tak jak inne sprzęty rozpędzają się u mnie w ramach sieci domowej bez problemu do 1,5 Gb/s podczas pobierania danych, tak podczas ściągania gier musiałem zadowolić się transferami o połowę mniejszymi. Repeater ten problem wreszcie rozwiązał.

Smartbox Wi-Fi 7 od Orange podłączyłem do prądu w okolicy szafki RTV, co z jednej strony poprawiło zasięg na znajdującym się zaraz obok balkonie, a z drugiej pozwoliło mi podpiąć konsolę do niego bezpośrednio kablem, co zapewniło jej transfery na takim samym poziomie… jak przy wpięciu jej prosto do routera.

Smartbox Wi-Fi 7 - konfiguracja

A jak w ogóle taki repeater jak Smartbox Wi-Fi 7 od Orange podpiąć do domowej sieci? W przypadku urządzeń tego typu, które kupujemy na własną rękę, często trzeba spędzić sporo czasu na konfiguracji, ale tutaj miałem do czynienia z urządzeniem dostarczanym przez operatora, a to ułatwia sprawę.

Instrukcja prowadzi przez proces konfiguracji krok-po-kroku, nie ma potrzeby zamawiania technika

Po otwarciu pudełka w ręce wpadła mi składająca się zaledwie z kilku stron instrukcja, która wyjaśniła, co trzeba krok-po-kroku zrobić. Sprawdza się to do jednorazowego połączenia routera Funbox ze repeaterem Smartbox, co można zrobić zarówno przewodowo (dołączonym kablem Ethernet) lub bezprzewodowo.

Po kilku minutach urządzenia połączyły się ze sobą, a repeater można było odłączyć od prądu, by podłączyć go w wybranym przez siebie miejscu. Operator sugeruje przy tym, by umieścić Smartbox na wysokości powyżej 70 cm od podłogi, by uzyskać jak najlepszy zasięg, aczkolwiek nie jest to taka „sztywna” granica.

A co jeszcze warto wiedzieć o repeaterze Smartbox Wi-Fi 7 od Orange?

Przede wszystkim to, że urządzenie jest niezwykle atrakcyjnie wizualnie za sprawą wykończenia przypominającego materiał - podobnie jak to wygląda w przypadku routera Funbox 10. Ma przy tym neutralny, jasny kolor. W zestawie jest zasilacz z odłączanym kablem, co ma też swoją funkcję.

Po prawej stronie repeatera mamy włącznik i dwa złącza Ethernet, 1 Gbe i 2.5 Gbe

Repeater możemy postawić na szafce lub… wpiąć bezpośrednio do gniazdka w ścianie, gdyż zasilacz wyprofilowano tak, aby dopasowywał się do jego obudowy. Nie zabrakło również uchwytów do montażu repeatera na ścianie albo pod sufitem, co zdecydowanie ułatwia instalację w optymalnym miejscu.

Smartbox Wi-Fi 7 zapewnia wysokie przepustowości transferu danych za sprawą obsługi dwóch pasm częstotliwości (2.4 GHz oraz 5 GHz), a do tego ma w obudowie dwa złącza Ethernet (1 Gbe i 2.5 Gbe), więc można podłączyć do niego dwa sprzęty przewodowo - takie jak wspomniana konsola lub np. komputer stacjonarny.

Co istotne, do jednego routera z serii Funbox 7 lub Funbox 10 można podpiąć trzy takie repeatery, więc bez problemu optymalnym zasięgiem Wi-Fi obejmiemy ogromne lofty i wielkie, piętrowe domy wraz z okoliczną posesją. Więcej informacji o tym Smartbox Wi-Fi 7 znajdziecie z kolei na stronie Orange.

Ps. Aby zalogować się do panelu ustawień wzmacniacza, należy sprawdzić adres IP jaki został mu nadany podczas parowania z routerem Funbox. Po jego wpisaniu do przeglądarki wprowadzamy hasło - to samo, którym logujesz się do routera Funbox.

Piotr Grabiec 22.04.2026 11:33

Lokowanie produktu : Orange

