REKLAMA
  1. SPIDER'S WEB
  2. Technologie
  3. Operatorzy

Rekordowa promocja na światłowód. Szybki internet tani jak barszcz

Orange uruchomił kapitalną promocję na światłowód. Szybki internet stacjonarny jest teraz rekordowo tani. Nie trzeba już płacić ponad 100 zł każdego miesiąca. 

Albert Żurek
Orange promocja światłowód
REKLAMA

Pomarańczowy operator postanowił zachęcić Polaków do przejścia na światłowód z innego typu łącza lub od innego operatora. Oferta jest prosta i obejmuje wyłącznie dostęp do internetu bez potrzeby dokupowania dodatkowych usług, aby zachować możliwie najniższą cenę. Trudno o tańszy internet domowy w tej cenie. 

REKLAMA

Orange uruchamia światłowód za 40 zł na miesiąc

Oferty internetu światłowodowego najczęściej zawierają pakiety z prędkością pobierania do 300 Mb/s. Cena takiej usługi to w zależności od operatora kosztuje ok. 60-80 zł. Wiele zależy jednak od promocji czy indywidualnych ofert firm telekomunikacyjnych, które zapewniają rabaty dla swoich klientów czy pozwalają łączyć różne usługi na opłacalne pakiety zawierające dostęp np. do internetu, telewizji oraz abonamentu komórkowego.

W przypadku Orange jest znacznie prościej. Pakiet światłowodu o prędkości do 300 Mb/s kosztuje od 39,99 zł/mies. przez cały okres trwania umowy. Zobowiązanie jest na czas określony: dwa lata. Cena uwzględnia rabaty za e-fakturę oraz zgody marketingowe i trudno nie zgodzić się, że jest to naprawdę dobra oferta. Miesięczna opłata wynosi tyle, co przeciętny pakiet na kartę.

SPRAWDŹ OFERTĘ
Orange
Світлowód Orange 300 Mb/s za 40 zł
Prawda jest taka, że prędkość do 300 Mb/s dla wielu użytkowników, szczególnie tych mniej wymagających, jest w zupełności wystarczająca. Taka wartość pozwala właściwie na wszystko: stosunkowo szybkie pobierania większych plików, takich ja gry czy oglądanie filmów w wysokiej rozdzielczości na wielu urządzeniach jednocześnie. 

Operator daje też gwarancję ceny na okres 2 lat. Haczyk jest jednak taki, że oferta została ograniczona terytorialnie. Orange nie podaje szczegółów, lecz powinniśmy się spodziewać, że taka cena będzie dotyczyła budynków wielorodzinnych. Sam mieszkam w domu jednorodzinnym i w moim przypadku najniższy pakiet o prędkości 300 Mb/s zaczyna się od 80 zł/mies. Do abonamentu trzeba będzie doliczyć miesięczną opłatę za router w postaci 4,99 zł/mies. Mimo wszystko to bardzo dobra oferta, szczególnie jak na światłowód.

Czytaj też:

Światłowód + internet 5G za 70 zł miesięcznie

Oprócz tego Orange ma też wyższy pakiet obejmujący światłowód 300 Mb/s oraz abonament komórkowy 5G z paczką internetu 500 GB z dostępem do 5 G od 69,99 zł/mies. przez cały okres trwania umowy - czyli 24 miesiące. W tym przypadku dopłacamy 30 zł za internet. Operator również tutaj zapewnia gwarancję ceny na 2 lata oraz istnieją ograniczenia terytorialne.

REKLAMA
SPRAWDŹ OFERTĘ
Orange
Światłowód Orange 300 Mb/s + internet za 70 zł
Orange
Obserwuj nas w Google Discover
Google Discover
Podobają Ci się nasze treści?
Google Discover
REKLAMA
Albert Żurek
17.04.2026 19:15
Tagi: InternetOrangepromocjeŚwiatłowód
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA