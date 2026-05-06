Nie bądź firmowym archeologiem z piwnicy. Postaw na chmurę

Firmy, zwłaszcza te działające na rynku od dekad, często trzymają się sprawdzonych rozwiązań informatycznych wdrożonych dawno temu. Do dziś w wielu przypadkach firmowe dane przechowywane są jedynie na fizycznych serwerach, które zlokalizowane są w siedzibie firmy - czasem w piwnicy, czasem w typowej serwerowni. To jednak podejście archaiczne i to z wielu powodów.

Sprzęt komputerowy się starzeje, podobnie jak oprogramowanie się starzeje, a z czasem firma przestaje być konkurencyjna. Sposobem na to, aby nie zostać w tyle, jest przejście na chmurę. Dzięki niej poprawi się bezpieczeństwo naszych informacji, a w dodatku decydując się na rozwiązania cloudowe, możemy przy okazji zaoszczędzić. Tylko jak się do tego procesu zabrać?

Chmura - nie przyszłość, a teraźniejszość.

Firmy często operują na rozwiązaniach sprzętowo-programowych, które dziś w najlepszym wypadku, są… nieoptymalne. W tym gorszym - narażają firmę na realne straty. I to nie tylko finansowe! Do tego dochodzą te z tytułu niedostosowania się do wymogów prawnych, w tym na przykład tych wymagających odpowiedniego szyfrowania danych w spoczynku i tranzycie.

Problemem może być również tzw. dług technologiczny, czyli sytuacja, w której skazani jesteśmy na prosty sprzęt i oprogramowanie, które kiedyś na szybko trzeba było zakupić i wdrożyć, ale teraz nie spełnia oczekiwań i generuje problemy. W tym scenariuszu istnieje realne ryzyko wycieku danych, do których mogą uzyskać dostęp niepowołane osoby lub cyberprzestępcy.

Pojawia się pytanie: co z tym zrobić? Przede wszystkim nie ma co utyskiwać czy to na popełnione błędy, czy to na po prostu przestarzały firmowy hardware albo software, tylko trzeba działać. Jeśli prowadzisz firmę lub zarządzasz w niej działem IT, to najwyższa pora zmierzyć się z tym tematem i przestać wreszcie bawić się w kustosza przebrzmiałej infrastruktury IT.

Zamiast opierać się wyłącznie na swoich własnych serwerach, warto postawić na biznesową chmurę. To prosty sposób na to, by nadążyć za szybko zmieniającym się rynkiem i pozostać konkurencyjnym. Można przy tym wyszczególnić kilka podstawowych rzeczy, które sprawiają, iż to rozsądny wybór, bo dziś porządnie opracowana i prawidłowo wdrożona chmura w firmie:

pozwala na automatyzację procesów, co uwalnia czas zespołu IT i redukuje koszty jego utrzymania;

znacznie skraca „time to market”, czyli dostarczanie produktów i usług na rynek

zwiększa „zwinność” operacyjną i zapewnia elastyczność w reagowaniu na zmieniające się warunki rynkowe;

niweluje konieczność wynajmowania dużego pomieszczenia i koszty leasingu zakupu drogiego sprzętu;

poprawia jakość obsługi klienta, a odpowiednie zaopiekowanie się nimi może zmieni tych okazjonalnych w oddanych i długoterminowych.

Dzięki chmurze wykonamy te same projekty, co wcześniej, w krótszym czasie i zrealizujemy zadania uznawane wcześniej za niewykonalne. Przetwarzanie dużych zbiorów danych z użyciem big data, analiza na żywo z użyciem sztucznej inteligencji, generowanie raportów na jedno kliknięcie - z użyciem standardowych narzędzi są to czynności niemożliwe, bądź czasowo lub ekonomicznie nieopłacalne.

Co realnie daje przejście na chmurę?

Jednym z przykładów jest strona www sklepu online, która w okresie świątecznym albo podczas Black Friday może przeżywać istne oblężenie. Jeśli w tym newralgicznym czasie witryna padnie, to narazi to firmę na wymierne straty. Jeśli stoi zaś na serwerze w lokalnej serwerowni zlokalizowanej w siedzibie firmy, to poprawa jego parametrów od ręki będzie w praktyce niemożliwa.

Nie obędzie się bez kilku spotkań i czekania tygodniami, jak nie miesiącami, na rozpisanie zamówienia, złożenie go, odbiór sprzętu, jego instalację itd., więc po awarii w czasie Black Friday możemy nawet nie zdążyć z modernizacją przed wyprzedażą świąteczną. Najgorsze jest zaś to, iż przez większą część roku zasoby nie będą wykorzystywane, bo wyższej wydajności potrzebujemy tylko okazjonalnie.

Sklep internetowy to oczywiście tylko jeden z wielu typów biznesu, gdzie chmura ma realne przełożenie na zyski. O tym, jak jeszcze ta technologia pomaga firmom w praktyce, zapytaliśmy o źródła, a pan Grzegorz Kobylański z Plusa dla Biznesu podzielił się konkretnym case study. Dotyczy ono firmy Student Depot, która zajmuje się rezerwacjami miejsc w akademikach i raz do roku przeżywa oblężenie.

Firma budowała własny system do rezerwacji w architekturze .NET. Mogli kupić własne serwery, ale to oznaczało gigantyczne koszty na start i ryzyko, że system „padnie” w najgorętszym momencie sezonu. Potrzebowali stabilności, ale i elastyczności.



Postawiliśmy na Plus Chmurę w modelu End-to-End. Co to oznacza w praktyce? Przenieśliśmy całą warstwę aplikacji i baz danych na polskie maszyny wirtualne. Dodaliśmy do tego automatyczny backup, monitoring Plus Watch i pełne wsparcie inżynieryjne. Student Depot nie musiał martwić się o konfigurację ,dostali gotowe, bezpieczne środowisko „pod klucz”.



Efekt? System ruszył szybciej, niż zakładano. Koszty stały się przewidywalne (model OPEX), a dane są bezpieczne w Polsce. Dzisiaj Student Depot skaluje biznes, a nie infrastrukturę.

Grzegorz Kobylański

Kierownik Zespołu Wsparcia Sprzedaży Usług Sieciowych

Departament Wsparcia Biznesowego, Plus dla Biznesu

Jak wdrożyć chmurę? Z partnerem!

Trzymanie fizycznego sprzętu w wydzielonej lokalnej serwerowni pod biurkiem lub w piwnicy to nie oszczędność - tylko ryzyko. Modernizowanie infrastruktury i przejście na chmurę wymaga z kolei eksperckiej wiedzy. Nabycie kompetencji w tym zakresie od zera to zadanie na lata, więc warto zdecydować się na pomoc partnera takiego jak Plus dla Biznesu, który przeprowadzi ten proces krok-po-kroku.

A jak przebiega proces migracji na chmurę, jakie kroki trzeba podjąć? Informacjami na ten temat również podzielił się z nami pan Grzegorz Kobylański z Plusa dla Biznesu. Wyszczególnił pięć kolejnych etapów, przez które musi przejść firma, dzięki którym będziemy mieć pewność, że wszystko zostało zrobione zgodnie ze sztuką i zapewni firmie realne korzyści biznesowe:

1. Analiza potrzeb i architektury: Na początku określa się cele biznesowe klienta (np. skalowanie aplikacji, migracja systemów, Disaster Recovery). Na tej podstawie projektowana jest architektura chmurowa oraz integracja z istniejącą infrastrukturą IT. 2. Przygotowanie środowiska chmurowego: Tworzone są zasoby: maszyny wirtualne, sieci wirtualne, storage, polityki bezpieczeństwa oraz dostęp dla administratorów. Konfiguruje się również połączenie z infrastrukturą klienta (VPN lub łącze dedykowane). 3. Migracja lub uruchomienie aplikacji: Aplikacje i dane są przenoszone do chmury lub instalowane od nowa. W tym etapie wykonuje się testy wydajności, bezpieczeństwa i kompatybilności. 4. Testy i optymalizacja: Sprawdza się stabilność środowiska, skalowanie zasobów, backup oraz mechanizmy Disaster Recovery. 5. Utrzymanie i monitoring: Po uruchomieniu środowisko jest monitorowane (np. wydajność, bezpieczeństwo, koszty), a zasoby są skalowane w zależności od potrzeb biznesowych. W praktyce cały proces trwa zwykle od kilku dni (proste środowiska) do kilku tygodni lub miesięcy w przypadku dużych migracji systemów firmowych. Jeśli czujesz, że Twoja firma potrzebuje takich działań – skontaktuj się z naszym doradcą biznesowego/Klienta B2B w Plusie - Grzegorz Kobylański, Plus dla Biznesu

Po wdrożeniu chmury ta nowa infrastruktura, przygotowana we współpracy z działającym w branży od blisko piętnastu lat Oktawave S.A., jest dostępna „na żądanie” oraz elastycznie dopasowuje się do potrzeb przedsiębiorstwa. Mamy pełną kontrolę nad jej parametrami i zasobami - no i jest to rozwiązanie skalowalne, więc w razie rozrostu firmy będziemy na to gotowi.

W przeciwieństwie do klasycznego modelu, gdzie każdy problem z wydajnością jest na naszej głowie, w tym przypadku odpowiedzialność za wydajność przeniesiona jest na dostawcę, czyli właśnie Plusa dla Biznesu. Jeśli chcesz dowiedzieć się, jak i w jakim zakresie wdrożyć chmurę w swojej organizacji - skontaktuj się z doradcami Plusa dla Biznesu poprzez tę stronę internetową.

Eksperci nie tylko odpowiedzą na wszystkie pytania i rozwieją potencjalne wątpliwości, ale również doradzą odpowiednie rozwiązanie zgodne z profilem prowadzonej działalności i potrzebami konkretnego przedsiębiorstwa. Dzięki temu jak najlepiej dopasują usługę do potrzeb klienta - a w zasadzie cały szereg powiązanych ze sobą komplementarnych usług.

Piotr Grabiec 06.05.2026 17:00

Lokowanie produktu

