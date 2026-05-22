REKLAMA
  1. SPIDER'S WEB
  2. Technologie
  3. Oprogramowanie

Google ogranicza ulubionego bota. A było już tak pięknie

Google na fali popularności Gemini postanowił wprowadzić nowe limity usługi. Czatbot sztucznej inteligencji odszedł od podejścia dziennego limitu na rzecz modelu zakładającego limit mocy obliczeniowej.

Albert Żurek
Gemini limity
REKLAMA

Gemini od początku wyróżniał się na tle konkurencji, takiej jak ChatGPT, wyższymi limitami dziennymi na wykorzystanie bardziej zaawansowanych modeli sztucznej inteligencji. Użytkownicy nie byli ograniczeni tylko do wersji Flash – wiele zapytań było realizowanych przez wersję Pro. Niestety, limity uległy drastycznemu zmniejszeniu.

REKLAMA

Google wprowadza ostrzejsze limity na dostęp do Gemini

Jak dotąd limity w Gemini były liczone na podstawie liczby komunikatów wprowadzonych przez użytkownika. Na ich podstawie czatbot przełączał generowanie odpowiedzi na niższe i tańsze w obsłudze modele. Z kolei konkurencyjne sztuczne inteligencje liczyły zużyte tokeny.

Teraz jednak to się zmieniło. Google wdrożył bowiem limity dla użytkowników korzystających z darmowej wersji Gemini. W tym celu producent zastosował rozwiązanie, które liczy wykorzystanie mocy obliczeniowej i na jego podstawie zarządza różnymi modelami sztucznej inteligencji.

Oznacza to, że zamiast liczby odpowiedzi w wyższych wersjach modeli, limit będzie obliczany na podstawie złożoności podpowiedzi, wykorzystanych funkcji oraz długości czatu. W praktyce proste zapytanie o przepis na pizzę zużyje mniej mocy obliczeniowej niż zaawansowane polecenie wygenerowania szczegółowego i skomplikowanego obrazka lub wideo.

REKLAMA
Limity w Gemini

Czytaj też:

REKLAMA

Limity powinny być odczuwalne dla bardziej zaawansowanych użytkowników, którzy nie ograniczają się tylko do prostego wyszukiwania informacji. Kodowanie czy generowanie zdjęć może szybko wyczerpać dostępne limity mocy obliczeniowej na koncie użytkownika. Gemini wprowadza także pięciogodzinne i tygodniowe limity użytkowania. Jeśli zbyt szybko wykorzystamy pierwszy z nich, zostaniemy przeniesieni do limitu tygodniowego.

Najostrzejsze ograniczenia dotyczą darmowych użytkowników. W planie AI Plus kosztującym 35 zł/mies. limit jest dwa razy większy. Skąd wiemy, czy jesteśmy blisko ograniczenia? Na każdym koncie Gemini znajdziemy zakładkę Limity wykorzystania (dostępną pod ikoną zębatki). Limity są wyrażone w procentach: od 0 do 100 proc.

REKLAMA

Na wyższych planach, takich jak Pro (który ostatnio został ulepszony o dostęp do YouTube Premium w cenie), możemy liczyć na wygodniejsze korzystanie z najlepszych modeli Gemini.

Obserwuj nas w Google Discover
Google Discover
Podobają Ci się nasze treści?
Google Discover
REKLAMA
Albert Żurek
22.05.2026 15:20
Tagi: ChatbotGeminiGoogleSztuczna inteligencja (AI)
REKLAMA
Najnowsze
15:08
Odkryli planetę, która nie powinna istnieć. Jedna rzecz przypomina Ziemię
Aktualizacja: 2026-05-22T15:08:24+02:00
15:03
Tanie loty miały być hitem. Wizz Air zderzył się ze ścianą
Aktualizacja: 2026-05-22T15:03:37+02:00
14:42
W tym kraterze coś przetrwało miliardy lat. To może być wyjaśnienie wielkiej zagadki
Aktualizacja: 2026-05-22T14:42:05+02:00
13:16
Są problemy z zakupem biletów. Tak duże, że PKP Intercity powołuje specjalny zespół
Aktualizacja: 2026-05-22T13:16:49+02:00
13:14
Łukasiewicz na Impact'26: nauka, technologie i bezpieczeństwo przyszłości
Aktualizacja: 2026-05-22T13:14:32+02:00
12:51
Co z wakacjami? Minister mówi, czy zabraknie paliwa lotniczego
Aktualizacja: 2026-05-22T12:51:36+02:00
12:03
Możesz zdziwić się przed bramką na autostradzie. Bank wysyła klientom SMS-y
Aktualizacja: 2026-05-22T12:03:49+02:00
11:55
"Zapowiadali burzę, a u mnie nawet nie padało". Co jest nie tak z prognozami?
Aktualizacja: 2026-05-22T11:55:44+02:00
11:39
iOS 27 porzuci kolejne iPhone'y. Zacznij myśleć o wymianie
Aktualizacja: 2026-05-22T11:39:48+02:00
11:26
Mozilla szykuje rewolucję w Firefoksie. Takiej zmiany nie było od lat
Aktualizacja: 2026-05-22T11:26:27+02:00
11:22
Poprosisz bota, żeby przerobił utwór ze Spotify. Brzmi tragicznie, ale jest dobra wiadomość
Aktualizacja: 2026-05-22T11:22:45+02:00
10:28
"Rekłamy" w sieci to już profesjonalny biznes. Chroń swoje pieniądze
Aktualizacja: 2026-05-22T10:28:58+02:00
10:11
Polskie F-35A w drodze do kraju. Mają niezwykłe malowanie
Aktualizacja: 2026-05-22T10:11:42+02:00
9:26
Meta wypuściła nową aplikację. Ma ratować to, co jeszcze działa na Facebooku
Aktualizacja: 2026-05-22T09:26:42+02:00
9:22
Polacy już nie szaleją za Thermomiksem. Duża zmiana na rynku
Aktualizacja: 2026-05-22T09:22:25+02:00
9:06
8000 mAh i 100W ładowania. Apple'owcy mogą tylko pomarzyć o takiej baterii
Aktualizacja: 2026-05-22T09:06:01+02:00
8:52
Sieć żyje nowym nagraniem o Musku. "Uwolnię swoją anomalię w matriksie"
Aktualizacja: 2026-05-22T08:52:31+02:00
7:23
Przyjeżdżają, hałasują, przeszkadzają. Kraków traci cierpliwość 
Aktualizacja: 2026-05-22T07:23:02+02:00
7:19
Powstanie film akcji o wojnie w Iranie. Nakręci go nie byle kto
Aktualizacja: 2026-05-22T07:19:43+02:00
6:44
Kosmiczny wybuch miał ukryty silnik. Szukali go przez 20 lat
Aktualizacja: 2026-05-22T06:44:33+02:00
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA