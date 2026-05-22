Google ogranicza ulubionego bota. A było już tak pięknie
Google na fali popularności Gemini postanowił wprowadzić nowe limity usługi. Czatbot sztucznej inteligencji odszedł od podejścia dziennego limitu na rzecz modelu zakładającego limit mocy obliczeniowej.
Gemini od początku wyróżniał się na tle konkurencji, takiej jak ChatGPT, wyższymi limitami dziennymi na wykorzystanie bardziej zaawansowanych modeli sztucznej inteligencji. Użytkownicy nie byli ograniczeni tylko do wersji Flash – wiele zapytań było realizowanych przez wersję Pro. Niestety, limity uległy drastycznemu zmniejszeniu.
Google wprowadza ostrzejsze limity na dostęp do Gemini
Jak dotąd limity w Gemini były liczone na podstawie liczby komunikatów wprowadzonych przez użytkownika. Na ich podstawie czatbot przełączał generowanie odpowiedzi na niższe i tańsze w obsłudze modele. Z kolei konkurencyjne sztuczne inteligencje liczyły zużyte tokeny.
Teraz jednak to się zmieniło. Google wdrożył bowiem limity dla użytkowników korzystających z darmowej wersji Gemini. W tym celu producent zastosował rozwiązanie, które liczy wykorzystanie mocy obliczeniowej i na jego podstawie zarządza różnymi modelami sztucznej inteligencji.
Oznacza to, że zamiast liczby odpowiedzi w wyższych wersjach modeli, limit będzie obliczany na podstawie złożoności podpowiedzi, wykorzystanych funkcji oraz długości czatu. W praktyce proste zapytanie o przepis na pizzę zużyje mniej mocy obliczeniowej niż zaawansowane polecenie wygenerowania szczegółowego i skomplikowanego obrazka lub wideo.
Czytaj też:
Limity powinny być odczuwalne dla bardziej zaawansowanych użytkowników, którzy nie ograniczają się tylko do prostego wyszukiwania informacji. Kodowanie czy generowanie zdjęć może szybko wyczerpać dostępne limity mocy obliczeniowej na koncie użytkownika. Gemini wprowadza także pięciogodzinne i tygodniowe limity użytkowania. Jeśli zbyt szybko wykorzystamy pierwszy z nich, zostaniemy przeniesieni do limitu tygodniowego.
Najostrzejsze ograniczenia dotyczą darmowych użytkowników. W planie AI Plus kosztującym 35 zł/mies. limit jest dwa razy większy. Skąd wiemy, czy jesteśmy blisko ograniczenia? Na każdym koncie Gemini znajdziemy zakładkę Limity wykorzystania (dostępną pod ikoną zębatki). Limity są wyrażone w procentach: od 0 do 100 proc.
Na wyższych planach, takich jak Pro (który ostatnio został ulepszony o dostęp do YouTube Premium w cenie), możemy liczyć na wygodniejsze korzystanie z najlepszych modeli Gemini.