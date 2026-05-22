Są problemy z zakupem biletów. Tak duże, że PKP Intercity powołuje specjalny zespół

Pasażerowie zgłaszali trudności już wcześniej, ale okazało się, że usterka wymaga większego nakładu czasu i pracy. PKP Intercity zapewnia, że nie próżnuje. 

Adam Bednarek
"Wczoraj nie da się kupić biletu. Dzisiaj nie da się kupić biletu" - pisał jeden z podróżnych na Twitterze 20 maja. Wówczas PKP Intercity odpowiadało, że występują trudności z zakupem biletów w kanałach samoobsługowych (e-IC 2.0 / Aplikacja Mobilna/Bilkom), a awaria została zgłoszona.

Niestety trudności występował też 21 maja, na co zwracała uwagę posłanka Paulina Matysiak. 

Przewoźnik zapewniał, że robione jest wszystko, aby "jak najszybciej usunąć awarię". Ta jednak jest znacznie poważniejszym wyzwaniem. 

- Niestety, problem okazał się bardziej złożony, niż pierwotnie zakładano - przyznało PKP Intercity w mediach społecznościowych. 

W komunikacie przesłanym Spider's Web przewoźnik deklaruje, że pracuje nad usunięciem przyczyn pojawiających się od kilku dni problemów ze sprzedażą biletów w kanałach zdalnych w godzinach popołudniowych. Niestety, zakłócenia mogą nadal okresowo występować. 

PKP Intercity dokłada "wszelkich starań, aby jak najszybciej przywrócić pełną funkcjonalność usług"

Pracuje nad tym całodobowo specjalny zespół powołany przez PKP Intercity i PKP Informatyka oraz bezpośrednio zarządy obu firm. Szczególnym priorytetem dla PKP Intercity w tej sytuacji jest zapewnienie ciągłości w obsłudze pasażerów i klientów kolei - zaznaczono w przesłanym komunikacie. 

W związku z awarią PKP Intercity umożliwia nabycie biletu u załogi pociągu bez opłat dodatkowych w czasie niedostępności systemu online. Oprócz tego zapewniona została maksymalną dostępność kas biletowych PKP Intercity i pracowników obsługi na dworcach oraz w pociągach. Przewoźnik będzie również dodatkowo monitorować obsługę pasażerów i "wdrażać adekwatne rozwiązania".

- PKP Intercity będzie informować na bieżąco o efektach prac związanych z wyeliminowaniem problemów z dostępnością sprzedaży online.  Przepraszamy za niedogodności i dziękujemy za cierpliwość oraz wyrozumiałość - dodaje PKP Intercity. 

Awarie się zdarzają. Tego typu zdarzenia pokazują, że kasy biletowe, mimo że ich udział w sprzedaży jest coraz mniejszy, nadal mają swoją rolę do odegrania. Możemy pocieszać się tym, że PKP Intercity nie zamierza ich zamykać.

22.05.2026 13:16
