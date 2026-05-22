Ten obraz mrozi krew. Blizna po tornadzie jest widoczna z orbity

Satelita Landsat 8 pokazał, jak wygląda tornado po przejściu przez lasy i zabudowania. Ten widok dosłownie zapiera dech w piersiach.

Satelita pokazał trasę tornada. Brązowa blizna przecina Missisipi
Na zdjęciu z orbity wygląda niepozornie. Zwykła brązowa kreska przeciągnięta przez zielony krajobraz, jakby ktoś przejechał patykiem po mokrej farbie. W rzeczywistości to jednak ślad po tornadzie, które 6 maja przeszło przez południowe Missisipi. Łamało drzewa jak zapałki, zmiatało domy z fundamentów i zostawiło po sobie trasę zniszczeń tak wyraźną, że widać ją nawet z kosmosu. Ta niepozorna kreska to blizna. I to taka, która nie zniknie szybko.

Fot. NASA
Satelita zobaczył to, czego z ziemi nie da się objąć wzrokiem

Bliznę po tornadzie uchwycił Landsat 8 podczas przelotu 12 maja, czyli 6 dni po przejściu burz. Na obrazie widać fragment trasy żywiołu na południe od Brookhaven w hrabstwie Lincoln. To właśnie jeden z obszarów, gdzie uszkodzenia oceniono na poziomie EF-3.

Taki ślad powstaje nie dlatego, że tornado rysuje ziemię w prosty sposób. Największą zmianę widać tak naprawdę w roślinności. Wiatr łamie pnie, wyrywa drzewa z korzeniami, zdziera korę i gałęzie, przewraca całe pasy lasu. Z góry zielony krajobraz nagle zamienia się w brązową smugę, bo satelita widzi odsłoniętą glebę, połamane pnie i zniszczone korony drzew.

Dla człowieka stojącego na ziemi zniszczenia są chaotyczne: zerwany dach, przewrócony słup, drzewa na drodze, szczątki budynków. Dopiero z orbity widać geometrię katastrofy. Tornado nie było pojedynczym punktem zniszczeń. Było poruszającą się maszyną, która przez ponad 2 godziny zostawiała po sobie pas strat.

EF-3 oznacza wiatr, który niszczy całe konstrukcje

Najsilniejsze tornado z tej serii osiągnęło kategorię EF-3 w rozszerzonej skali Fujity. To skala używana do oceny tornad na podstawie szkód, jakie powodują. Nie mierzy się bezpośrednio wiatru w każdym miejscu, bo w tornadzie jest to bardzo trudne. Eksperci analizują zniszczenia budynków, drzew, infrastruktury i na tej podstawie szacują prędkość wiatru.

W tym przypadku chodziło o prędkości dochodzące do ok. 220 km/h. To wystarczy, by poważnie pouszkadzać domy, przewracać konstrukcje, wyrywać drzewa i zamieniać lekkie obiekty w groźne odłamki. W rejonie widocznym na zdjęciu satelitarnym stwierdzono rozległe uszkodzenia drzew, zawalenie zewnętrznych ścian jednego z domów oraz zniszczenia w parku domów mobilnych.

Missisipi nie leży w klasycznej Alei Tornad, ale ryzyko jest wysokie

Gdy mówi się o tornadach w USA, wiele osób myśli o tzw. Alei Tornad, czyli obszarze obejmującym dużą część centralnych i południowych równin. To tam przez dekady koncentrowała się nasza wyobraźnia związana z superkomórkami, łowcami burz i wielkimi lejami na tle otwartego krajobrazu.

Południowo-wschodnia część Stanów Zjednoczonych, w tym Missisipi, jest obszarem o wysokiej podatności na tornada, szczególnie w sezonie wiosennym i późnojesiennym. Historycznie największa liczba tornad w tym stanie przypada na kwiecień, jednak maj również notuje znaczące epizody, co potwierdza konieczność utrzymania gotowości w całym wydłużonym oknie sezonowym.

Tornada na południowym wschodzie są wyjątkowo zdradliwe, bo często występują w obszarach bardziej zalesionych, o gorszej widoczności niż otwarte równiny. Zdarzają się nocą, pojawiają się w wilgotnym i dynamicznym środowisku burzowym, a ich trasa może przebiegać przez małe miejscowości, lasy i rozproszoną zabudowę.

Blizna na zdjęciu to narzędzie nauki

Obserwacje satelitarne prowadzone po przejściu tornad mają wielkie znaczenie praktyczne. Umożliwiają na szacowanie uszkodzeń pokrywy roślinnej, określenie szerokości i przebiegu ścieżki zniszczeń oraz stanowią materiał wspierający późniejsze analizy meteorologiczne. Integracja danych satelitarnych z raportami naziemnymi pozwala na uzyskanie pełniejszego obrazu dynamiki i skutków zjawiska.

Landsat 8 nie jest satelitą śledzącym tornado w czasie rzeczywistym. To obserwatorium Ziemi, które rejestruje powierzchnię planety w różnych zakresach promieniowania. Dzięki temu potrafi wykrywać zmiany w roślinności, wodzie, glebie i zabudowie. Po silnym tornadzie różnice są na tyle duże, że jego ścieżka może stać się widoczna jako odmienny kolor i struktura krajobrazu.

W tym przypadku obraz satelitarny pełni funkcję dokumentacyjnego zapisu zjawiska. Nie rejestruje samego leja kondensacyjnego ani dynamiki wiatru, tylko ukazuje wyłącznie skutek: drzewostan przecięty przez wiatr o sile wystarczającej do niszczenia zabudowań. To wymowny dowód skali zdarzenia.

Marcin Kusz
22.05.2026 15:41
