Satelity Sentinel zrobiły zdjęcia Bejrutu po wybuchu. Fotografie z kosmosu pokazują skalę zniszczeń

Dwa tygodnie temu, w Bejrucie, stolicy Libanu doszło do niekontrolowanej eksplozji potężnej ilości saletry amonowej. Eksplozja była na tyle silna, że poczynione przez nią straty są widoczne z orbity okołoziemskiej. Właśnie pojawiły się pierwsze zdjęcia wykonane przez satelity Sentinel, będące elementami konstelacji Copernicus.

Już kilka minut po eksplozji pierwsze zdjęcia i nagrania obiegły świat. Mieszkańcy Bejrutu, którzy filmowali swoimi telefonami pożar w porcie nie spodziewali się, że przypadkiem zarejestrują jedną z największych eksplozji w ostatnich latach. Chwilę po eksplozji, nagrania te zalały media społecznościowe, szczególnie Twitter.

Skala zniszczeń w strefie 0, w miejscu eksplozji i na terenie bezpośrednio do niego przylegającym, jest na tyle duża, że widoczna jest także z wysokości kilkuset kilometrów nad poziomem morza.

Zdjęcie portu w Bejrucie przed eksplozją (zakres widzialny)

Zdjęcie portu w Bejrucie po eksplozji (zakres widzialny)

Zdjęcia portu w Bejrucie wykonał między innymi satelita Sentinel-2. Tego typu zdjęcia stanowią doskonałe wsparcie dla służb ratunkowych, które potrzebują jak najwięcej informacji o miejscu zdarzenia. Analogicznie władze miejscowe potrzebują zdjęć satelitarnych, chociażby po to, aby ustalić które części miasta są niebezpieczne dla mieszkańców i należy wyłączyć je z użytkowania. Zdjęcia satelitarne pokazują nie tylko rozmiary tragedii, ale zawierają także szereg konkretnych informacji o zniszczeniach, zmianach linii brzegowej czy obsunięciach terenu, które mogą zagrażać zdrowiu i mieniu mieszkańców.

Skutki wybuchu na zdjęciach z Sentinela

Porównując zdjęcia sprzed i po wybuchu, możemy przeanalizować sytuację na miejscu zdarzenia. W pierwszym kroku, porównaliśmy wizualnie dwa zdjęcia wykonane przez satelitę Sentinel-2. Pierwsze pochodzi z 24 lipca, czyli zostało wykonane 11 dni przed eksplozją. Dostępne są jeszcze zobrazowania z dnia 3 sierpnia oraz 29 lipca, jednak występuje na nich lekkie zachmurzenie co powoduje, że analiza porównawcza może nie być wiarygodne. Kolejne zdjęcie wykonane zostało 4 dni po wypadku, czyli 8 sierpnia. Zestawienie obu obrazów pozwala ocenić rozmiar strat, ale nie tylko. Wykorzystując zdjęcia wykonane z użyciem bliskiej podczerwieni, możemy zaobserwować obecność roślinności zielonej, czyli tej, która przetrwała eksplozję, oznaczonej tutaj na różowo. pozwala to ocenić najgroźniejszy w skutkach zasięg wybuchu - mówi Sylwia Nasiłowska, menedżer projektu w ClodFerro, firmie, która jest operatorem platformy CREODIAS umożliwiającej łatwy dostęp do danych z satelitów sieci Copernicus.

Zdjęcie portu w Bejrucie w bliskiej podczerwieni (na czerwono zaznaczono roślinność) - przed eksplozją

Zdjęcie portu w Bejrucie w bliskiej podczerwieni (na czerwono zaznaczono roślinność) - po eksplozji

Pink is the new green

Zdjęcia wykonane przez satelitę Sentinel-2 w bliskiej podczerwieni pozwalają łatwo dostrzec to, co w zakresie widzialnym ma zielone liście. Dzięki temu można dokładnie przeanalizować wszystkie informacje dotyczące flory obrazowanego terenu. Tego typu dane są szczególnie przydatne do prowadzenia monitoringu obszarów miejskich, szczególnie w gorącym i suchym klimacie, w którym i tak roślinności jest niewiele i należy o nią szczególnie dbać. W ten sposób na zdjęciach Bejrutu widać wyraźnie wszystkie trawniki, krzaki, żywopłoty i drzewa.

Na zdjęciach wykonanych po eksplozji widzimy zmiany w roślinności, spowodowane sporymi zniszczeniami. Dokładniejsze analizy pokazują, że obszar oddziaływania eksplozji był jeszcze większy, a efekt wybuchu był najsilniejszy w tym obszarze, w którym zniszczenia roślinności były największe - dodaje ekspertka.

