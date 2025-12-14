Logo
Aplikacje na Windows 11 będą działać jak należy - obiecuje Microsoft. Uwierzymy, jak zobaczymy

Windows 11 na niektórych komputerach i laptopach poradzi sobie z aplikacjami lepiej niż dotychczas. Koniec z zacinaniem i słabą wydajnością podczas uruchamiania programów, które nie działają natywnie. 

Albert Żurek
Laptopy Snapdragon kompatybilność
Dotyczy to maszyn z Windowsem 11 opartych na procesorach ARM. Te w końcu powoli zyskują popularność. Niebawem na rynku pojawi się kolejna generacja czipów Snapdragon X2 dla pecetów, która jeszcze bardziej pogłębi zainteresowanie komputerami pozbawionymi procesorów Intel lub AMD. Wysoka wydajność czipu jest ważna, ale programy muszą umieć też ją wykorzystać.

Windows 11 z lepszą obsługą aplikacji bez natywnych wersji

Microsoft udostępnił aktualizację emulatora Prism. To rozwiązanie zapewniające działanie aplikacji stworzonych z myślą o procesorach AMD lub Intel (x86) na maszynach wyposażonych w czipy ARM. 

Narzędzie już wcześniej zostało wprowadzone do systemu i zapewniało kompatybilność z wieloma programami. Natomiast po aktualizacji producent jeszcze lepiej obsłuży aplikacje i gry, które korzystają z rozszerzeń AVX lub AVX2.

Urządzenia z systemem Windows na platformie Arm, takie jak te wyposażone w procesory serii Snapdragon X, zyskują na popularności dzięki aktualizacji oprogramowania Prism, która zwiększa wydajność i umożliwia uruchamianie większej liczby aplikacji i gier w trybie emulacji  - informuje Microsoft.

Jak sam system Windows od wielu lat natywnie wspiera czipy ARM, tak producenci aplikacji niekoniecznie mieli powód, aby inwestować w tę platformę i tworzyć wersje inne niż obsługujące procesory x86. Snapdragon dla laptopów istniał na rynku, ale mało kto go traktował na poważnie. Sytuacja była tak zła, że jeszcze do niedawna nawet najpopularniejsza przeglądarka na rynku w postaci Google Chrome nie miała swojej dedykowanej wersji na ARM.

Dzisiaj wciąż wiele popularnych aplikacji nie przeszło na tę architekturę. W praktyce brak natywnego wsparcia czipów nie musi oznaczać, że określony program w ogóle się nie uruchomi. Może działać, ale bez wsparcia dla niektórych funkcji oraz z dużo niższą wydajnością. W przypadku bardziej zaawansowanych, specjalistycznych aplikacji np. do tworzenia treści to może stanowić naprawdę duży problem.

Aby walczyć z brakiem kompatybilności Microsoft, wprowadził Prism, który okazał się ogromnym krokiem naprzód w stosunku do starej warstwy emulacji aplikacji dostępnej od Windowsa 10. Narzędzie działa tak, że w wielu przypadkach nawet nie jesteśmy w stanie odczuć, że brakuje natywnej wersji i aplikacje są emulowane.

Oznacza to, że w praktyce statystyczny użytkownik komputera z Windowsem nie powinien zauważyć różnic wynikających z korzystania z maszyny Intela czy AMD, a sprzętem ze Snapdragonem.

Wciąż niektóre aplikacje po prostu nie będą działać. Problemem systemy antycheat

Obecnie komputery ARM z Windowsem jednak nie są aż tak bardzo uniwersalne jak maszyny z AMD czy Intelem. Głównie to wynika z faktu, że urządzenia nie wspierają jeszcze działających na poziomie systemu operacyjnego rozwiązań antycheat. Można wymienić co najmniej kilka takich przypadków - np. Vanguard wymagany do gry w Valoranta czy League of Legends.

Niedawno otrzymały wsparcie Epic SDK, dzięki czemu Fortnite funkcjonuje na laptopach z ARM. Obecnie jednak wciąż mogą pojawić się problemy z innymi grami i aplikacjami, więc kupno laptopa ze Snapdragonem nie jest jeszcze optymalnym rozwiązaniem dla wszystkich użytkowników. Jeśli korzysta się z komputera do prostych zadań takich jak aplikacje biurowe można zastanowić się nad taką maszyną - procesory ARM z zasady oferują znacznie lepsze czasy pracy na jednym ładowaniu.

14.12.2025 15:00
Tagi: ARMLaptopySnapdragonWindowsWindows 11
