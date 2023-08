Android będzie jak iOS. Możesz zapomnieć o częstej wymianie smartfona

Premiera Pixela 8 powinna mieć miejsce w październiku tego roku (patrząc na to, że seria Pixel 7 została zaprezentowana w październiku ubiegłego roku). Co prawda urządzenia raczej nie trafią do Polski, ale mogą sprawić, że inni producenci smartfonów z Androidem pójdą tą samą drogą i również przybliżą się do Apple pod względem aktualizacji.