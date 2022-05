Google Tensor dla wszystkich. Oto nowy Pixel 6a

Google Pixel 6 i 6 Pro to pierwsze smartfony w historii napędzane autorskimi procesorami Google Tensor. Nie są to demony wydajności, ale za to pozwalają na szereg niezwykłych usprawnień, zwłaszcza w tym obszarze, w którym Pixele są najmocniejsze – w fotografii. Dzięki procesorom Tensor Pixel 6 potrafi np. usunąć niepożądane obiekty ze zdjęcia (magic eraser) lub automatycznie dopasować obróbkę obrazu do koloru skóry, by zachować detale bez zbędnego manipulowania odcieniem. Tensor umożliwia też m.in. tłumaczenie w czasie rzeczywistym, a połączenie go z autorskim czipem Titan M2 zapewnia niezrównane bezpieczeństwo danych, jak na smartfon z Androidem.