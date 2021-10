Tak wygląda nowy Google Pixel 6 i Pixel 6 Pro

W Polsce wszystkie te rozważania mają zaś charakter czysto rozrywkowy, bo nie licząc (bardzo głośnej) garstki entuzjastów nikt u nas Pixela nie kupuje, gdyż Google nie sprzedaje go oficjalnie nad Wisłą. Jeśli można go kupić, to tylko w sklepach, które sprowadzają go na własną rękę i sprzedają w znacząco zawyżonej cenie.