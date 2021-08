Oto Google Pixel 6 i 6 Pro. Smartfony z najwyższej półki z autorskim procesorem Google'a

Google Pixel 6 i 6 Pro oraz procesor Google Tensor oficjalnie

Nowe telefony Google’a z systemem Android 12 trafią do sprzedaży dopiero jesienią, ale producent uznał, że już teraz pochwali się ich możliwościami. Bez dwóch zdań najważniejszą nowością jest procesor, który został opracowany przez Google’a. Daje to nadzieję na to, że Pixel 6 i Pixel 6 Pro będą znacznie lepiej zarządzały zasobami systemowymi — do tej pory twórcy Androida nie mogli uzyskać efektu synergii, bo pisali swój software na hardware innej firmy.