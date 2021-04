Google też robi sobie własny procesor. Zadebiutuje w Pixelu

Do tej pory telefony Pixel korzystały z układu Snapdragon od Qualcommu. Wiele wskazuje na to, że wraz z Pixelem 6 nadejdą spore zmiany. I nie chodzi tu o przesiadkę na układ od innego partnera, a o coś dużo ciekawszego.

Bieżąca dekada będzie wyraźnie niosła za sobą nowe wyzwania dla firm specjalizujących się w tworzeniu układów scalonych dla producentów sprzętu. Coraz więcej i więcej producentów dostrzega zalety procesorów ściśle dopasowanych do danego, konkretnego sprzętu. Dedykowane SoC trafiły już, między innymi, do MacBooków, iPadów, iPhone’ów czy Surface’ów.

Ze specjalistycznych koprocesorów korzystają też urządzenia Pixel, ale do tej pory ich głównym SoC niezmiennie były układy od partnerów. Tymczasem już rok temu pojawiły się pierwsze plotki o procesorze o tymczasowej nazwie Whitechapel. Te z czasem ucichły… aż do teraz.

Whitechapel na platformie Slider to ponoć przyszłość telefonów Google Pixel. Jej częścią jest Samsung.

Według dokumentacji pozyskanej przez 9to5Google, już tej jesieni pojawią się pierwsze telefony Pixel z procesorem Whitechapel wykorzystującym platformę Slider. Same nazwy, rzecz jasna, niewiele nam mówią o samym sprzęcie. Nazwa Slider występuje też w odwołaniu do firmy Samsung, co wydaje się potwierdzać, że układ jest projektowany wspólnie z koreańskim partnerem.

Co więcej, w materiałach od Google’a są wskazywane procesory Exynos, co może oznaczać, że Google Silicon będzie dzielił z nimi część rozwiązań sprzętowych i programowych. Niewykluczone, że producent Pixela zdecydował się wziąć przykład z Microsoftu. Slider ma się pojawić w urządzeniach o nazwach tymczasowych Raven i Oriole – uważa się, że nazwy te określają telefony Pixel 6 i Pixel 5a.

Ten w istocie ma swoje autorskie procesory w niektórych swoich urządzeniach… tyle że autorskie to określenie dużo na wyrost. Układy Microsoft SQ z Surface Pro X to zmodyfikowane przez Microsoft układy Snapdragon 8cx, a procesor z Surface Laptopa nawet nie ma brandingu giganta z Redmond – to AMD Ryzen Surface Edition, czyli Ryzen nieznacznie zmodyfikowany na potrzeby laptopa Microsoftu. To jednak tylko teoria – na dziś nie wiemy ile Whitechapel ma wspólnego z Exynosem.

Jest to bez wątpienia ciekawy obrót wydarzeń. To trzeci przypadek autorskiego układu na rynku telefonów. Do tej pory masową popularnością cieszą się tylko telefony Apple iPhone z układami Apple A oraz Samsungi Galaxy z układami Samsung Exynos. Niebawem potencjalnie do tego grona dołączy Pixel z Google Silicon. Rynek dla Qualcommu, MediaTeka i im podobnych zaczyna się coraz mniej bezpiecznie kurczyć.