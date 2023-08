Ukryte fotki w zdjęciach Google już nie tylko na Androida. Także na iOS i przeglądarce

Folder Zamknięty to przydatna funkcja Zdjęć Google, która po prostu pozwala przechowywać wrażliwe zdjęcia w odosobnionym, niedostępnym dla wszystkich miejscu. Jest to istny sejf dodatkowo chroniony przy pomocy biometrii (albo kodu PIN), więc mamy pewność, że nikt nie wejdzie tam bez naszej zgody. Problemem jednak był fakt, że dotychczas nie mogliśmy z niego skorzystać z poziomu przeglądarki czy iPhone'a, ale teraz się to zmieni.