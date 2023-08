Google ma dużo lepszy pomysł od Apple'a. Może ratować życie

Funkcja powinna zaoferować możliwość wysłania dowolnego tekstu - także do rodziny, czy znajomych. Jeśli interfejs wiadomości satelitarnych w aplikacji Wiadomości Google pozostanie taki sam i funkcja zostanie udostępniona dla wszystkich w takiej postaci, to rozwiązanie okaże się znacznie bardziej zaawansowane w porównaniu do funkcji z iPhone’ów 14 o nazwie Alarmowe SOS.