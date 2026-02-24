Historyczna zmiana w iPhonie. iOS i Android w końcu się dogadają

Ładowanie...

Po latach krytyki za utrzymywanie "zielonych dymków" w technologicznej epoce kamienia łupanego, Apple zaczyna testować długo wyczekiwaną funkcję: pełne szyfrowanie end-to-end (E2EE) dla wiadomości RCS wysyłanych pomiędzy iPhone’ami a smartfonami z Androidem. To pierwszy tak wyraźny sygnał, że komunikacja między dwoma największymi mobilnymi ekosystemami w końcu zmierza w stronę standardów bezpieczeństwa znanych z iMessage czy nowoczesnych komunikatorów.

Ten podział właśnie pęka. iPhone i Android z tym samym szyfrowaniem

Nowość pojawiła się w iOS 26.4 Developer Beta 2 i jest efektem współpracy Apple z GSMA, która w ubiegłym roku zaprezentowała uniwersalny profil RCS 3.0 z obsługą szyfrowania. W praktyce oznacza to, że treść wiadomości jest szyfrowana na urządzeniu nadawcy i odszyfrowywana dopiero na urządzeniu odbiorcy - bez możliwości wglądu ze strony producentów, operatorów czy pośredników.

Dotychczas Apple testowało E2EE w ramach RCS jedynie w rozmowach iPhone-iPhone, przy wyłączonym iMessage. Teraz do gry wchodzi Android, co znacząco zwiększa sens całego przedsięwzięcia. Po stronie urządzeń z Androidem wymagane jest korzystanie z wersji beta aplikacji Wiadomości od Google, natomiast użytkownicy iPhone’ów muszą mieć zainstalowaną deweloperską betę iOS oraz aktywować opcję "End-to-End Encryption (Beta)" w ustawieniach RCS.

System wyraźnie sygnalizuje, kiedy rozmowa jest zabezpieczona. Nad konwersacją pojawia się oznaczenie "RCS" wraz z ikoną kłódki i dopiskiem "Encrypted", a analogiczny symbol znany z czatów Android–Android widoczny jest także po stronie Wiadomości Google. Apple podkreśla jednak, że funkcja jest w fazie testów i nie trafi wraz z iOS 26.4 do wersji stabilnej systemu. Zostanie udostępniona dopiero w jednej z kolejnych aktualizacji systemów iOS, iPadOS, macOS i watchOS.

Z punktu widzenia użytkowników to krok o ogromnym znaczeniu. RCS z szyfrowaniem end-to-end zbliża natywną aplikację Wiadomości do poziomu bezpieczeństwa, jaki oferują komunikatory takie jak Signal czy WhatsApp, eliminując potrzebę instalowania dodatkowych aplikacji tylko po to, by bezpiecznie wysłać poufne treści między różnymi platformami.

W Polsce entuzjazm może jednak studzić jedno: zależność od operatorów. W przeciwieństwie do Androida, gdzie Google w dużej mierze przejął obsługę RCS, Apple nadal opiera się na infrastrukturze telekomów. A to oznacza, że tempo wdrożeń bywa nierówne. Dopiero gdy krajowi operatorzy w pełni udostępnią RCS dla iPhone’ów, użytkownicy nad Wisłą skorzystają z nowego standardu w praktyce.

Jeśli jednak wszystko pójdzie zgodnie z planem, "zielony czy niebieski dymek" wreszcie przestanie mieć znaczenie. Liczyć się będzie tylko to, że wiadomości między iPhone’em a Androidem są tak samo bezpieczne jak te wysyłane w obrębie jednego ekosystemu.

Malwina Kuśmierek 24.02.2026 10:15

