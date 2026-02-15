Tani jak barszcz lokalizator z Action to hit. Działa z Androidem i iPhone'em

Ładowanie...

Lokalizator Fresh 'n Rebel z Action kosztuje ułamek ceny sprzętu Apple. Sprawdziłem, czy uniwersalny Smart Finder za 30 zł faktycznie działa z Androidem i iOS tak dobrze, jak obiecuje producent.

Kiedy zobaczyłem w Action uniwersalny (co jest nowością) lokalizator za niecałe 30 złotych, byłem sceptyczny. Sprzęt od amerykańskiego giganta kosztuje pięć razy więcej, a nie potrafi tego co ten - więc trudno oczekiwać cudów od tańszego odpowiednika. Postanowiłem jednak sprawdzić ten gadżet w praktyce. Okazało się, że to jedna z rozsądniejszych pozycji w dziale elektronicznym tego dyskontu.

REKLAMA

Czy warto kupić lokalizator z Action? Szybki werdykt

Smart Finder Universal występuje w kilku kolorach.

Jeśli szukacie taniego zamiennika AirTaga, który po prostu robi swoje - odpowiedź brzmi: tak. W cenie 29,95 zł (a czasem taniej) otrzymujemy funkcjonalne urządzenie. Oczywiście brakuje tu chipa UWB, który w droższym modelu pozwala na precyzyjne namierzanie co do centymetra.

Jednak do podstawowych zadań - jak sprawdzenie, czy walizka jest na lotnisku lub znalezienie kluczy w mieszkaniu - Smart Finder wystarcza w zupełności. Stosunek jakości do ceny wypada tu bardzo korzystnie. Zamiast jednego drogiego urządzenia, można kupić pięć tańszych i zabezpieczyć klucze, plecak, walizkę i rower.

Pierwsze wrażenie i zawartość zestawu

Opakowanie od razu rzuca się w oczy. Wielki napis informuje, że mamy do czynienia z wersją uniwersalną. To istotna różnica, bo wiele tanich trackerów obsługuje tylko jeden ekosystem. Warto też zwrócić uwagę na kształt: testowany model jest idealnie okrągły, w przeciwieństwie do starszych wersji (które wspierają tylko jeden ekosystem) w kształcie łezki.

W pudełku znajdziemy tracker (w moim przypadku lawendowy), baterię CR2032 oraz silikonowe mocowanie. Ot, to brelok z metalowym kółkiem. Jakość wykonania pozytywnie zaskakuje. Matowe tworzywo jest solidne i przyjemne w dotyku. Logo producenta wybite na froncie wygląda estetycznie. Nie ma się wrażenia obcowania z najtańszym chińskim plastikiem.

Konfiguracja. Jak lokalizator Fresh 'n Rebel działa z Androidem i iOS?

Proces parowania sprawdziłem zarówno na iOS-ie, jak i na Androidzie. W obu przypadkach jest on banalnie prosty. Po wyjęciu zabezpieczenia baterii telefony wykrywały lokalizator błyskawicznie - zajmowało to od 3 do 7 sekund. Inicjalizacja prowadzi użytkownika za rękę.

Warto jednak pamiętać o kluczowym ograniczeniu: Smart Finder nie obsługuje obu sieci jednocześnie. Musimy wybrać - albo parujemy go z Google Find My Device, albo z Apple Find My. Nie da się podglądać lokalizacji równolegle na smartfonie z Androidem i iPhonie. Z drugiej strony ta uniwersalność czyni go świetnym pomysłem na drobny prezent. Nie trzeba robić wywiadu, jaki telefon ma obdarowany.

Wodoodporność IP66. Pod kranem da radę

Producent deklaruje normę IP66, co postanowiłem zweryfikować w domowych warunkach. Sprawdziłem lokalizator pod silną strugą wody z kranu, a następnie zabrałem go pod prysznic (przypiętego do plecaka). W obu przypadkach sprzęt wyszedł z tego bez szwanku.

Choć IP66 gwarantuje odporność właśnie na strugi wody, a nie na pełne zanurzenie, test potwierdził solidność uszczelnienia. To dobra wiadomość, jeśli planujecie używać go jako lokalizatora do walizki, która może zmoknąć na płycie lotniska, lub przypiąć go do obroży psa biegającego po kałużach.

Zasięg i działanie w praktyce. To nie jest GPS

Pamiętaj, że Smart Finder nie jest nadajnikiem GPS. Opiera się na technologii Bluetooth i sieci milionów telefonów, więc w mieście działa to bardzo sprawnie.

Zostawiłem klucze u znajomego po drugiej stronie mojego miasta i aplikacja zaktualizowała pozycję w kilkanaście minut. W lesie lub na odludziu, gdzie jest mało smartfonów, odświeżanie pozycji będzie rzadsze. Jako lokalizator do kluczy zgubionych w domu, biurze czy kawiarni sprawdza się jednak bez zarzutu. A sygnał dźwiękowy jest głośny - otwór akustyczny w obudowie dobrze przenosi dźwięk, dzięki czemu lokalizator słychać nawet spod poduszki.

Bateria i ergonomia użytkowania

Zasilanie baterią CR2032 to spory atut tego modelu. Producent obiecuje aż 24 miesiące pracy. Wymiana ogniwa jest prosta - wystarczy przekręcić dolną część obudowy (widać odpowiednie wycięcia). Nie potrzeba do tego śrubokręta.

Konstrukcja urządzenia jest przemyślana i modułowa. W pudełku znajdziemy samą pastylkę lokalizatora, którą można wrzucić luzem do kieszeni torby, oraz osobne gumowe etui z metalowym kółkiem. Po wciśnięciu urządzenia w ten silikonowy otok tworzy się solidny brelok. Dzięki temu nie jesteśmy skazani na jeden sposób montażu i łatwo dostosować sprzęt do aktualnych potrzeb - czy to przy kluczach, czy ukrywając go w portfelu.

REKLAMA

Podsumowanie

Fresh 'n Rebel Smart Finder to udany produkt. Nie udaje sprzętu premium, ale w swojej kategorii cenowej oferuje zaskakująco dużo. Jeśli szukacie prostego zabezpieczenia rzeczy osobistych dostępnego od ręki w Action, ten model jest godny polecenia. To idealny (i tani) prezent dla zapominalskich. W sumie dla takich osób weźcie od razu trzy sztuki, bo i do kluczy, pilota do auta i portfela się przydadzą.

REKLAMA

Oliwier Nytko 15.02.2026 08:20

Ładowanie...