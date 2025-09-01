Myślałem, że Wars jest tani. A potem wsiadłem do Leo Express

Ładowanie...

Leo Express, czeski prywatny przewoźnik kolejowy, coraz odważniej wkracza na polskie tory, oferując alternatywę dla dotychczasowego monopolu. Firma jest znana z nowoczesnego taboru, konkurencyjnych cen biletów i ciekawych rozwiązań na pokładzie. Jednak to, co może być prawdziwym zaskoczeniem dla pasażerów, to oferta gastronomiczna, która pod względem cenowym zostawia konkurencję daleko w tyle.

Warto przypomnieć, że apetyt Leo Express na polski rynek rośnie. Przewoźnik zapowiedział uruchomienie nowego, bardzo atrakcyjnego połączenia. Już od wiosny 2026 r. pociągi tej sieci mają regularnie kursować na trasie między Krakowem a Warszawą.

Zanim to jednak nastąpi, już teraz można korzystać z usług czeskiej firmy na trasach międzynarodowych. Jednym z najpopularniejszych połączeń jest bezpośredni pociąg z Krakowa do Pragi, który pozwala na wygodną podróż do serca Czech bez konieczności przesiadek, co jest dużym udogodnieniem dla turystów i osób podróżujących służbowo.

Cztery klasy podróży dla każdego

Leo Express oferuje cztery różne klasy, które pozwalają dopasować komfort i zakres usług do indywidualnych potrzeb oraz budżetu. Podstawowa klasa Economy to wygodne fotele i dostęp do pełnej oferty gastronomicznej. Klasa Economy Plus oferuje więcej miejsca na nogi oraz darmowe menu i napoje w cenie biletu, w zależności od długości trasy.

Dla bardziej wymagających pasażerów przygotowano klasę Business, która gwarantuje skórzane fotele, większy stolik idealny do pracy oraz rozszerzone darmowe menu. Najwyższy standard to klasa Premium – cichy, kameralny przedział z zaledwie sześcioma miejscami, w pełni regulowanymi fotelami i nielimitowanymi napojami oraz bogatym menu w cenie biletu.

Ceny jedzenia, które deklasują konkurencję

Przejdźmy jednak do sedna – cen w pokładowym menu. To właśnie tutaj Leo Express pokazuje, jak bardzo jego oferta różni się od tej, do której przyzwyczaił nas Wars w pociągach PKP Intercity. Różnice są widoczne niemal w każdej kategorii produktów.

Przekąski i kanapki

Zacznijmy od przekąsek. Klasyczny hot-dog w Leo Express kosztuje zaledwie 5 zł. W ofercie Warsa nie znajdziemy bezpośredniego odpowiednika, ale za same frankfurterki z dodatkami zapłacimy 24 zł. Różnica jest więc kolosalna. Podobnie jest z kanapkami – panini z szynką i serem u czeskiego przewoźnika to koszt 19,80 zł, a sycący bajgiel z szynką i jajkiem sadzonym 17,8 zł.

Dla porównania, tortilla z kurczakiem w Warsie kosztuje 34 zł. Nawet zwykły croissant maślany w Leo Express to wydatek 5,8 zł, podczas gdy w Warsie za zestaw dwóch rogalików francuskich trzeba zapłacić 20 zł. Leo Express oferuje też nowoczesne przekąski, takie jak Doritosy za 5,8 zł, których w Warsie nie znajdziemy.

Dania główne i zupy

Jeśli masz ochotę na coś bardziej sycącego, również nie zrujnujesz portfela. Smażony camembert z ziemniakami i sosem tatarskim w Leo Express kosztuje 27,80 zł. Dla porównania, tradycyjny kotlet schabowy w Warsie to wydatek rzędu 44 zł, a kotlet mielony 38 zł.

Nawet popularne pierogi są w Warsie droższe (32 zł) niż wiele dań głównych u czeskiego konkurenta.

Miłośnicy zup także zauważą różnicę. W Leo Express tradycyjna czeska zupa koperkowa (kulajda) kosztuje 13,80 zł. W Warsie za żurek na zakwasie staropolskim lub zupę pomidorową trzeba zapłacić 18 zł, czyli ponad 30 proc. więcej.

Desery i napoje

A co z deserami? Tutaj Leo Express również prezentuje się bardzo korzystnie. Pączek z polewą (donut) kosztuje zaledwie 3,8 zł. Za nowoczesne desery, takie jak panna cotta z porzeczkami (13,8 zł) czy sernik mango-marakuja (15,8 zł), zapłacimy podobnie lub taniej niż za standardowe ciasta w Warsie, gdzie zarówno sernik, jak i szarlotka kosztują po 15 zł za porcję.

Najbardziej uderzające dysproporcje cenowe widać w przypadku napojów. Zwykła woda mineralna (500 ml) w Leo Express kosztuje 4 zł, podczas gdy w Warsie jest to 6 zł. Sok owocowy u czeskiego przewoźnika to koszt 6 zł, w Warsie – 9 zł. Jeszcze ciekawiej robi się przy kawie – espresso to koszt 7,80 zł w Leo Express i 10 zł w Warsie. Kawa czarna (Lungo) to odpowiednio 9 zł wobec 12 zł.

Prawdziwy nokaut cenowy następuje jednak przy napojach alkoholowych. Piwo Budvar (330 ml) w Leo Express kosztuje 7 zł. W tym samym czasie za piwo Łomża (500 ml) w pociągu PKP Intercity zapłacimy aż 16 zł. To ponad dwukrotnie wyższa cena.

Pełne menu Leo Express

Oprócz niższych cen, menu Leo Express wyróżnia się także nowoczesnością i różnorodnością. Na pokładzie można zamówić na przykład zestaw sushi (27,80 zł) czy poke bowl z łososiem (również 27,80 zł), czyli dania, których na próżno szukać w standardowej ofercie Warsa.

Przekąski i kanapki

Hot Dog Classic lub Kabanos: 5 zł

Doritos Nacho Cheese: 5,8 zł

Croissant maślany: 5,8 zł

Prażone solone migdały: 7,8 zł

Rolka owocowa "Ślimak BOB": 7,8 zł

Bagietka Delikateska z sałatką ziemniaczaną: 11,8 zł

Bagietka Brukselska z kurczakiem i serem pleśniowym: 11,8 zł

Mieszanka świeżych owoców: 13,8 zł

Suszona wołowina (Jerky): 13,8 zł

Bajgiel z szynką i jajkiem sadzonym: 17,8 zł

Club Sandwich: 17,8 zł

Panini z szynką i serem: 19,8 zł

Dania główne i zupy

Zupa koperkowa (Kulajda): 13,8 zł

Smażony ryż z kurczakiem: 21,8 zł

Smażony ser camembert z ziemniakami i sosem tatarskim: 27,8 zł

Pieczona wieprzowina z knedlami i kapustą: 27,8 zł

Poke bowl z łososiem i awokado: 27,8 zł

Zestaw Sushi: 27,8 zł

Wegańskie Kung Pao z ryżem jaśminowym: 27,8 zł

Desery i lody

Donut z polewą truskawkową: 3,8 zł

Mechowy tort w kubeczku ("Leśne ciasto"): 9,8 zł

Lody rzemieślnicze (waniliowe, sorbet truskawkowy, sorbet mangowy): 11,8 zł

Wegańska panna cotta z porzeczkami: 13,8 zł

Sernik mango-marakuja (bezglutenowy): 15,8 zł

Kawa i herbata

Espresso: 7,8 zł

Herbata liściasta premium (różne rodzaje): 9 zł

Kawa czarna (Lungo): 9 zł

Cappuccino: 11 zł

Flat White / Caffe Latte: 13 zł

Gorące kakao: 13,8 zł

Bubble Caramel Latte: 17,8 zł

Napoje bezalkoholowe

Woda mineralna (500 ml): 4 zł

Pepsi / Mirinda / Schweppes / Dr Pepper (330 ml): 6 zł

Sok owocowy Toma: 6 zł

Woda witaminowa OSHEE: 7,8 zł

Kombucha: 9,8 zł

PeakFlow Energy Shot: 11,8 zł

Napoje alkoholowe

Piwo Budvar 33 (330 ml): 7 zł

Cydr Prager's (330 ml): 9 zł

Piwo rzemieślnicze Double Trouble (500 ml): 13,8 zł

Gotowe drinki (Piña Colada, Gin & Tonic): 13,8 zł

Wino białe lub czerwone (187 ml): 15,8 zł

Whisky Tullamore D.E.W. (50ml): 17,8 zł

Gin Hendrick's (50ml): 19,8 zł

Jest tanio? I ma być zaskakująco dobrze

Niskie ceny jedzenia i napojów w Leo Express to nie tylko miły dodatek, ale element szerszej strategii, która koncentruje się na oferowaniu pasażerom realnej wartości. Podczas gdy bilet kolejowy to jeden koszt, wydatki na jedzenie i picie w trakcie kilkugodzinnej podróży mogą znacząco podnieść jej finalną cenę.

Czeski przewoźnik pokazał właśnie (i to nie jest dumping cenowy rodem z Ubera), że catering na pokładzie pociągu nie musi być drogi. Oferując smaczne i zróżnicowane posiłki w cenach zbliżonych do tych z kawiarni czy barów na mieście, zyskuje ogromną przewagę konkurencyjną. Dla pasażerów oznacza to jedno: podróżowanie staje się tańsze i przyjemniejsze. Pozostaje czekać, aż z tej oferty będą mogli skorzystać także podróżujący między Krakowem a Warszawą.

Oliwier Nytko 01.09.2025 07:42

