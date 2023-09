Tak wygląda nowy krater na Księżycu. To tam rozwaliła się rosyjska sonda kosmiczna Łuna 25

Wcześniejsze zdjęcia tego rejonu wykonane przez Lunar Reconnaissance Orbiter zostało zrobione 27 czerwca 2022 r. i nie było na nim żadnych kraterów ani niczego, co zwróciłoby uwagę naukowców z NASA. Natomiast nowe zdjęcie zostało wykonane 24 sierpnia br. Pojawiły się na nim nowe szczegóły. Biorąc pod uwagę niewielką odległość nowego krateru do zaplanowanego miejsca lądowania rosyjskiej sondy, zespół obsługujący LRO doszedł do wniosku, że ten nowy szczegół na powierzchni Księżyca prawdopodobnie powstał na skutek katastrofy będącej działem człowieka, a nie przyczyn naturalnych.