Sonda DART zmieniła trajektorię planetoidy Dimorphos. Udało się!

Energia kinetyczna przekazana w zderzeniu sprawiła, że okres obiegu zmienił się z 11 godzin i 55 minut do 11 godzin i 23 minut. Mamy zatem do czynienia ze zmianą o okrągłe 32 minuty. Zważając na fakt, że NASA planowała uznać misję za sukces jeżeli zmiana okresu byłaby większa niż 73 sekundy, to można śmiało przyjąć, że DART odniósł spektakularny sukces.