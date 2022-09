Rozbiją sondę w drobny mak. To metoda walki z planetoidami, które mogą uderzyć w Ziemię

24 listopada 2021 r. rakieta Falcon 9 firmy SpaceX wyniosła w przestrzeń kosmiczną sondę DART. Ta nazwa to skrót od Double Asteroid Redirection Test. Jak sama nazwa wskazuje, zadaniem sondy jest przetestowanie zdolności do zmiany trajektorii lotu planetoidy, np. gdyby takowa zbliżała się do Ziemi.