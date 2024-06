Recenzja Paper Mario The Thousand-Year Door - to gra dla dzieci?!

Paper Mario: The Thousand-Year Door to turowa gra RPG z bohaterami Nintendo. Jednak w przeciwieństwie do Super Mario RPG, nowe Paper Mario dla Switcha jest niezwykle bogate w dialogi oraz wypchane zróżnicowanymi, ważnymi dla fabuły postaciami. Więcej tutaj rozmawiania niż skakania, co stanowi ciekawą odmianę względem większości gier z Marianem.