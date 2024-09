Piękniejsza Polska w Microsoft Flight Simulator! Mamy potwierdzenie

Mój tata pochodzi z Gdańska! Jestem osobiście zmotywowany, żeby to pięknie miasto i inne regiony Polski znalazły się w naszej grze. Musiałem po prostu długo przekonywać odpowiednie osoby, by poleciały w konkretne miejsca. To się na szczęście udało. Uchwyciliśmy w Polsce to, na czym nam zależało. Gdy mieliśmy już wszystko, czego potrzeba, sama procedura latania i skanowania była bardzo szybka.