Xbox 360 bez Gier z Gold. Umiera konsola, która zmieniła moje życie na lepsze

W październiku jednak Microsoft wyraźnie zacznie delikatnie zniechęcać graczy do tej konsoli. W przypadku Xboxa 360 właściwie jedyną wartością dodaną do usługi Xbox Live Gold były w praktyce wspomniane dwie gry wideo. Trudno jednak zrezygnować z tej usługi, jest ona bowiem wymagana do zabawy w gry online. A serwery klasycznych gier Halo, Call of Duty czy Forzy Horizon pustkami przecież jeszcze nie świecą. Zaczyna być drogo i nieopłacalnie - równie dobrze można zacisnąć pasa, odpuścić sobie gry multiplayer i zacząć robić coś, na co Microsoft bardzo liczy. A więc odkładać pieniądze na Xboxa Series.