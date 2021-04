1 interakcji

Abonenci usługi Xbox Game Pass Ultimate otrzymali możliwość ogrywania 16 „nowych” gier na smartfonach z Androidem. Tym razem Microsoft postawił na produkcje sprzed lat z konsol Xbox oraz Xbox 360, które trafiły wcześniej na Xboksa One w ramach wstecznej kompatybilności.

Microsoft poinformował o nowościach dostępnych w ramach abonamentu Xbox Game Pass Ultimate. Tym razem firma postanowiła rozszerzyć katalog usługi xCloud, która pozwala grać w wybrane gry na smartfonach z Androidem dzięki w ramach streamingu. Dzięki temu, że gra uruchamiana jest po stronie serwera, na telefon wysyłany jest już wygenerowany obraz, co pozwala odpalać produkcje AAA nawet na bardzo tanich urządzeniach, które nie mają zbyt wiele mocy obliczeniowej.

Do tej pory w ramach xClouda można było uruchomić już ponad setkę tytułów z bazy Xbox Game Pass, a teraz dołączyło do listy kolejne 16 pozycji. Microsoft postawił, zgodnie z tym, czego oczekiwali od niego abonenci Xbox Game Pass, na gry, które pierwotnie wydano na konsole Xbox oraz Xbox 360. Urządzenia z rodziny Xbox One, a tym samym te najnowsze sprzęty z linii Xbox Series i bazujące na konsolach serwery, mogą uruchamiać je w trybie wstecznej kompatybilności.

Nowe gry dostępne w xCloud — pełna lista:

Banjo-Kazooie;

Banjo-Tooie;

Double Dragon Neon;

Fable II;

Fallout: New Vegas;

Gears of War 2;

Gears of War 3;

Gears of War: Judgment;

Jetpac Refuelled;

Kameo;

Perfect Dark;

Perfect Dark Zero;

The Elder Scrolls III: Morrowind;

The Elder Scrolls IV: Oblivion;

Viva Piñata;

Viva Piñata: TIP.

W przypadku niektórych tytułów Microsoft zadbał również o wygodne sterowanie na ekranie telefonu — układ przycisków ekranowych został do wybranych produkcji indywidualnie dopasowany. Dzięki temu można się dobrze bawić nawet bez podpinania do smartfonu lub tabletu kontrolera w takich grach jak Jetpac Refuelled, Viva Piñata i Viva Piñata: TIP.

Co przy tym ciekawe, gry uruchomione na Androidzie dzięki xCloud, mogą skorzystać ze starych stanów zapisu. Microsoft się chwali, że w przypadku takiego Kameo, czyli produkcji wydanej na premierę Xboksa 360 w 2008 r., można skorzystać ze starych stanów zapisu i kontynuować rozgrywkę tam, gdzie się ją kilkanaście lat temu przerwało…