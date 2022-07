Jak do tej pory Sony udostępniało nowe gry w ramach abonamentu w pierwszym tygodniu każdego miesiąca i nie inaczej jest tym razem. Oferta produkcji w ramach PS Plus na lipiec będzie dostępna od 5 lipca do 1 sierpnia 2022 roku. Wszystkie trzy gry, czyli Crash Bandicoot 4: It's About Time, The Dark Pictures: Man Of Medan i Arcadegeddon mogą pobrać wszyscy posiadacze subskrypcji PS Plus Essential, PS Plus Extra i PS Plus Premium.