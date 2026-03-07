REKLAMA
  1. SPIDER'S WEB
  2. Technologie
  3. Bezpieczeństwo

Wpadka służb kosztowała fortunę. Stracili 16 mln zł

Publiczny komunikat o przejęciu zdecentralizowanych aktywów cyfrowych zakończył się utratą 16 mln zł. Służby chciały się pochwalić udaną akcją, a w rezultacie przypadkowo wrzuciły do internetu dane umożliwiające pełny dostęp do wirtualnego portfela.

Malwina Kuśmierek
Policja straciła 15 mln zł w cyfrowym pieniądzu po publikacji zdjęcia
REKLAMA

Południowokoreańskie służby podatkowe straciły równowartość ok. 16 mln zł w cyfrowych aktywach po tym, jak w oficjalnym komunikacie prasowym opublikowały zdjęcie zawierające klucz odzyskiwania do przejętego portfela sprzętowego. Innymi słowy policja ujawniła każdemu w internecie pełny dostęp do zabezpieczonych wcześniej środków.

REKLAMA

Oficjalny komunikat, katastrofalny błąd. Tak koreański fiskus stracił 16 mln zł

Do incydentu doszło po szeroko zakrojonej akcji przeciwko 124 osobom zalegającym z podatkami. Narodowa Służba Podatkowa Korei Południowej (NTS) pod koniec lutego informowała o przejęciu zdecentralizowanych aktywów cyfrowych o łącznej wartości 8,1 mld wonów - ok. 20,2 mln zł. W materiałach prasowych opublikowano zdjęcia nośników USB z portfelami sprzętowymi, na których zapisano wirtualną walutę skonfiskowaną podczas przeszukań.

Problem w tym, że na jednej z fotografii - obok urządzenia firmy Ledger - widoczna była kartka z odręcznie zapisanym tzw. seed phrase, czyli sekwencją słów pozwalającą odtworzyć portfel na dowolnym urządzeniu. Jak wynika z lokalnych doniesień, w tym opisu sprawy w dzienniku "Maeil Business", hasło nie zostało w żaden sposób zamazane ani ukryte.

Zdjęcie pendrive służącego do przechowywania aktywów wirtualnych, które Koreańska Agencja Podatkowa ogłosiła jako zajęte od dłużnika. Papier z zapisanym "kluczem odzyskiwania", który jest absolutnym kluczem głównym do odzyskania portfela, jest widoczny bez żadnego zamazania / Materiały prasowe Koreańskiej Agencji Podatkowej

Z punktu widzenia technologii blockchain ów ciąg znaków to złoty klucz. Pozwala przywrócić dostęp do kryptowaluta bez fizycznego posiadania sprzętu, znajomości PIN-u czy jakiejkolwiek dodatkowej autoryzacji. Wystarczy wprowadzić go w kompatybilnym portfelu, by przejąć kontrolę nad cyfrowym pieniądzem zapisanym pod danym adresem.

Według analizy on-chain przeprowadzonej przez badaczy blockchain, krótko po publikacji komunikatu z portfela zniknęło 4 mln tokenów PRTG (Pre-Retogeum), wówczas wycenianych na ok. 6,4 mln wonów (ok. 16 mln zł). Transakcje zarejestrowane w Etherscan pokazują, że sprawca najpierw przelał na adres niewielką ilość ETH, by pokryć opłaty transakcyjne (tzw. gas), a następnie w trzech operacjach wyprowadził środki.

Profesor Cho Jae-woo z Blockchain Research Center przy Hansung University porównał sytuację do "zostawienia otwartego portfela i ogłoszenia w telewizji, że każdy może wziąć pieniądze". Jego zdaniem błąd wynikał z braku podstawowego zrozumienia mechanizmów działania cyfrowych środków płatniczych po stronie urzędników.

Co istotne, to nie jedyny problem południowokoreańskich służb z przechowywaniem cyfrowych aktywów. W lutym 2026 r. wyszło na jaw, że z policyjnego depozytu zniknęły 22 bitcoiny zabezpieczone w sprawie z 2021 r. Śledczy ustalili, że środki przeniesiono przy użyciu frazy odzyskiwania, której - jak twierdzą - nigdy formalnie nie posiadali.

Sprawa z NTS to podręcznikowy przykład, jak cienka jest granica między bezpiecznym przechowywaniem a całkowitą utratą ważnych środków - i to nie tylko kryptowalut, ale także kont w różnych serwisach czy danych. Eksperci od lat podkreślają, by nie digitalizować kluczy odzyskiwania: nie przechowywać ich w chmurze, notatkach elektronicznych, e-mailach czy na zdjęciach.

W przypadku południowokoreańskich służb taka reakcja nie nastąpiła wystarczająco szybko. Komunikat prasowy został usunięty ze strony, ale tego samego nie można powiedzieć o bystrym złodzieju. Na razie nie wiadomo, czy i w jaki sposób władze będą próbowały odzyskać utracone środki.

REKLAMA

Więcej wpadek:

REKLAMA
Malwina Kuśmierek
07.03.2026 07:00
Tagi: korea południowaKryptowaluty
Najnowsze
21:22
Apple zaskakuje nazwami. Zapomnij o iPhonie Fold
Aktualizacja: 2026-03-06T21:22:13+01:00
21:17
Powódź, pożar, skażenie. Polski hub zobaczy wszystko
Aktualizacja: 2026-03-06T21:17:56+01:00
20:03
Galaxy S26 Ultra i szybkie ładowanie kontra rzeczywistość. Sprawdzam Samsunga
Aktualizacja: 2026-03-06T20:03:30+01:00
19:32
Apple zastawił pułapkę na Windowsiarzy. Sprytne
Aktualizacja: 2026-03-06T19:32:59+01:00
19:18
Samsung Galaxy A57 zapowiada się kapitalnie. Kupisz?
Aktualizacja: 2026-03-06T19:18:34+01:00
18:45
Formuła 1 - gdzie oglądać? Sezon 2026 F1 wbije nas w fotel
Aktualizacja: 2026-03-06T18:45:03+01:00
18:39
Świetna gra za darmo na Androida i iPhone’a. Musisz zagrać
Aktualizacja: 2026-03-06T18:39:10+01:00
18:37
Kingdom Come Deliverance Next Gen to nie pańszczyzna, a za darmo - recenzja
Aktualizacja: 2026-03-06T18:37:07+01:00
18:34
Polacy testują leki na orbicie. "Nie każdy sprawia problemy"
Aktualizacja: 2026-03-06T18:34:13+01:00
17:39
Stworzą cyfrowego bliźniaka Bałtyku. Wszystko dla nauki
Aktualizacja: 2026-03-06T17:39:15+01:00
17:15
USA szuka sprzętu w Korei. Brakuje Patriotów
Aktualizacja: 2026-03-06T17:15:21+01:00
16:19
Odkryli ukryte kosmiczne struktury. "Morze światła pomiędzy galaktykami"
Aktualizacja: 2026-03-06T16:19:02+01:00
15:39
WiFi już w samolocie LOT. Za swoje FOMO słono zapłacisz
Aktualizacja: 2026-03-06T15:39:25+01:00
14:39
Abonament stał się bardziej opłacalny. Skusisz się
Aktualizacja: 2026-03-06T14:39:51+01:00
13:43
Ochroni cię zanim odbierzesz telefon od krętacza. Nowa funkcja NordVPN
Aktualizacja: 2026-03-06T13:43:11+01:00
12:37
Czesze na butelkach 300 zł tygodniowo. Znalazł sposób na łatwy zarobek
Aktualizacja: 2026-03-06T12:37:47+01:00
12:00
Allegro Smart! w rekordowo dobrej cenie. Potężna obniżka
Aktualizacja: 2026-03-06T12:00:12+01:00
11:51
Internet za granicą chce moich danych. Tak go naprawiłem i zachowałem prywatność
Aktualizacja: 2026-03-06T11:51:20+01:00
11:39
Na środku dworca postawili budę. Zaserwowali powrót do przeszłości
Aktualizacja: 2026-03-06T11:39:39+01:00
10:59
Lidl poprosi cię o numer. Już nie musisz mieć telefonu
Aktualizacja: 2026-03-06T10:59:19+01:00
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA