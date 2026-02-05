REKLAMA
  1. SPIDER'S WEB
  2. Technologie
  3. Bezpieczeństwo

Obraz ze sklepu był dostępny dla wszystkich. Potężna wpadka

Monitoring może być dowodem w sprawie, a niektórzy wierzą, że kamera zniechęca do popełnienia nieodpowiedniego czynu – gorzej, że niewiele trzeba, aby obraz mogli oglądać też ci, którzy nie powinni.

Adam Bednarek
kamery w zabce
REKLAMA

Niebezpiecznik otrzymał sygnał od czytelnika, który poinformował, że monitoring pewnego sklepu sieci Żabka dostępny jest publicznie. Wprawdzie to nie do końca tak, że każdy chętny mógł ot tak podejrzeć, co się dzieje pod sklepem. Jak podkreśla Niebezpiecznik, "uzyskanie dostępu do profesjonalnego monitoringu wymaga odpowiedniej aplikacji", gdzie wpisuje się adres IP, port, login i hasło. Tyle że zabezpieczenia bardzo często są standardowe.

Tak było w tym przypadku. Wystarczył login "admin" i "bardzo, bardzo proste hasło", jak relacjonuje serwis.

REKLAMA

Sprawdziliśmy i rzeczywiście, mogliśmy śledzić co dzieje się w tym sklepie. Żabka udostępniała nie tylko kamerę sklepową, można było też podglądać zaplecze oraz teren przed sklepem – opisuje sytuację portal.

Co ciekawe, redakcja Niebezpiecznika nie wiedziała, gdzie znajduje się feralna Żabka, ale tylko na podstawie ujęć z kamery była w stanie namierzyć sklep. To pokazuje, że czasami nawet niewiele informacji wystarczy do wyszukania czegoś lub… kogoś. Warto o tym pamiętać.

Żabka w odpowiedzi na pytania serwisu odpowiedziała, że "monitoring wizyjny funkcjonujący w sklepach Żabka należy do franczyzobiorców prowadzących dane placówki, którzy są także administratorami danych osobowych zebranych za ich pośrednictwem". Franczyzobiorca "samodzielnie decyduje o celu i sposobie przetwarzania danych osobowych oraz zastosowanych zabezpieczeniach, ponosząc w tym obszarze odpowiedzialność za działania własne oraz osób przez siebie zatrudnionych".

Żabka zapewnia, że wspiera partnerów, a "wszystkie placówki sieci objęte są rygorystycznymi wytycznymi dotyczącymi autoryzacji i zabezpieczania systemów monitoringu".

Zdajemy sobie sprawę, że mimo rygorystycznych procedur, przy tak dużej skali operacyjnej zawsze może dojść do incydentalnych błędów ludzkich, dlatego do każdego takiego sygnału podchodzimy z najwyższą powagą, reagując niezwłocznie, aby utrzymać najwyższy poziom bezpieczeństwa we wszystkich naszych placówkach – napisano w komunikacie.

Ostatnio głośno zrobiło się o kamerach przy śmietnikach

Spółdzielnie chronią się przed niechcianymi podrzucanymi workami. Niektórzy mieszkańcy twierdzą jednak, że kamera nawet przy śmietnikowej altance to przesada i jest to pewne naruszenie prywatności. Sądy zgadzają się z takim przedstawieniem sprawy.

Ta dyskusja trwa od lat, ale zmienia się tylko jedno – kamery montowane są w coraz to nowych miejscach. Monitoring w tramwajach czy autobusach już nie wystarcza, więc w niektórych miastach kamery noszą też kontrolerzy, jak policjanci. Cel jest jeden: mieć dowód czarno na białym, gdy coś się wydarzy. A przy okazji świadomość, że wszystko się rejestruje, na niektórych ma działać otrzeźwiająco.

Tylko czy to działa? Eksperci mają wątpliwości. "Przekonanie, że monitoring rozwiąże problem bezpieczeństwa, jest fałszywe" – stwierdzał już w 2016 r. Wojciech Klicki z Fundacji Panoptykon. Kto działa w emocjach, nieprzewidywalnie, nie przejmuje się karą i konsekwencjami. Na tym często polega problem z agresją i tego typu występkami – eksplodują, nie da się ich przewidzieć, a więc trudno im też zapobiec. Z drugiej strony bywają jednak sytuacje, że można cieszyć się, że złe zachowanie zostało zarejestrowane i wiemy, kto i dlaczego zachował się jak agresor.

Incydent w Żabce pokazuje jeszcze jedną wadę wiary w kamery – obraz może być oglądany nie tylko przez wyznaczonych do tego ludzi. Kwestia zabezpieczeń bardzo często jest zaniedbywana. A im więcej kamer w naszej przestrzeni, tym większe ryzyko, że do podobnych wpadek dojdzie.

Oczywiście niektórzy stwierdzą, że ci, którzy nie mają niczego na sumieniu, nie mają się czym przejmować. Co komu z wiedzy, że popołudniu kupuję napój i słodycze w osiedlowym sklepie, a wieczorami wychodzę do śmietnika w klapkach i dziurawych dresach? Niby to prawda, ale z drugiej strony można nie chcieć, aby każdy nasz krok był śledzony również przez tych, którzy nie powinni mieć dostępu do takich widoków.

REKLAMA

Skoro już stawiamy na monitoring i staje się coraz bardziej powszechny, to lepiej by było, gdyby osoby odpowiedzialne lepiej dbały o jego zabezpieczenia. A jak widać jest z tym duży problem.

Google Discover
Spider's Web w Google
Google Discover
REKLAMA
Adam Bednarek
05.02.2026 11:33
Tagi: Kamerymonitoring
Najnowsze
10:41
Kometa 3I/Atlas to nie przypadek. "Ktoś mógł w nas wycelować"
Aktualizacja: 2026-02-05T10:41:36+01:00
9:50
Tarcza stanęła, cierpliwość PKP się skończyła. Co dalej z tunelem pod Łodzią?
Aktualizacja: 2026-02-05T09:50:43+01:00
9:06
Kup iPhone'a jeśli masz coś do ukrycia. Nawet FBI wymiękło
Aktualizacja: 2026-02-05T09:06:22+01:00
8:29
Dostaniesz grę w Spotify. Sprawdzi, jaki z ciebie meloman
Aktualizacja: 2026-02-05T08:29:25+01:00
7:39
Pixel 10a trafi do Polski szybciej. Mamy oficjalną datę premiery
Aktualizacja: 2026-02-05T07:39:04+01:00
7:22
Wielki problem ze Steam Machine. Ceny RAM-u zabiły plan podboju świata
Aktualizacja: 2026-02-05T07:22:44+01:00
6:19
Zimowy armagedon autobusowy. Litowo-jonowe ogniwa spotkały minus 20 st. C
Aktualizacja: 2026-02-05T06:19:03+01:00
6:15
Mieliśmy błędne modele zagłady. Nuklearny strzał to jednak świetny pomysł
Aktualizacja: 2026-02-05T06:15:00+01:00
6:11
Polski gigant za miliard złotych już się buduje. Oto nasz strażnik Bałtyku
Aktualizacja: 2026-02-05T06:11:00+01:00
6:07
Zrobili z Facebooka maszynkę do kradzieży pieniędzy. Ofiarą mógł paść każdy
Aktualizacja: 2026-02-05T06:07:00+01:00
6:00
Porządna zima to nadzieja na normalne lato? Żebyście się nie zdziwili
Aktualizacja: 2026-02-05T06:00:00+01:00
21:13
Spotify z genialnym ulepszeniem. Wreszcie zrozumiesz, o czym śpiewają
Aktualizacja: 2026-02-04T21:13:27+01:00
20:08
Jedną zapowiedzią zdeklasowali ChataGPT. Gdzieś musi być haczyk
Aktualizacja: 2026-02-04T20:08:42+01:00
19:24
Pionowe karty zmieniają wszystko. Największa nowość w Chrome od lat
Aktualizacja: 2026-02-04T19:24:01+01:00
18:28
Nowe słuchawki Samsunga. Wyglądają zjawiskowo
Aktualizacja: 2026-02-04T18:28:42+01:00
18:02
Android na komputery uderzy w Windowsa. Wyciekło, ile poczekamy
Aktualizacja: 2026-02-04T18:02:32+01:00
17:34
Dyski HDD przyspieszą. Będą szybkie jak drogie SSD
Aktualizacja: 2026-02-04T17:34:42+01:00
17:27
Ukatrupili Messengera na macOS, ale to nie koniec. Dobre wieści dla Polaków
Aktualizacja: 2026-02-04T17:27:28+01:00
17:11
Łżą jak najęci i tak ma być. Nie szukaj prawdy w internecie, bo się sparzysz
Aktualizacja: 2026-02-04T17:11:55+01:00
16:28
Szpiegowanie na orbicie weszło na niepokojący poziom. Nasze satelity zagrożone
Aktualizacja: 2026-02-04T16:28:56+01:00
16:00
Samsung ulepszy filmy w Galaxy S26. Nie mogę się doczekać
Aktualizacja: 2026-02-04T16:00:20+01:00
15:23
Darmowy poradnik rządu trafił na OLX. Polacy się popisali
Aktualizacja: 2026-02-04T15:23:17+01:00
15:00
NiOh 3 to nie bieda-soulsy. Otwarty świat jest strzałem w dychę - recenzja
Aktualizacja: 2026-02-04T15:00:00+01:00
14:30
Orange daje 1000 GB co miesiąc. Musisz tylko zdradzić Biedronkę
Aktualizacja: 2026-02-04T14:30:29+01:00
14:09
Samsung odda ci 2000 zł. Jeśli kupisz telefon
Aktualizacja: 2026-02-04T14:09:29+01:00
13:44
Coś uderzyło w Ziemię, a nie miało prawa istnieć. "To pradawny potwór"
Aktualizacja: 2026-02-04T13:44:16+01:00
12:53
Służby zrobiły nalot na biuro Muska. "To teatr organów ścigania"
Aktualizacja: 2026-02-04T12:53:38+01:00
11:48
Pod polskim miastem zacznie się "wielkie kopanie". Gigantyczna tarcza ożyła
Aktualizacja: 2026-02-04T11:48:43+01:00
10:46
Polska armia zbroi się na potęgę. Te pociski sieją spustoszenie
Aktualizacja: 2026-02-04T10:46:21+01:00
10:01
Tak wygląda najcieńszy pierścień płatniczy na rynku. Do tego od polskiej marki
Aktualizacja: 2026-02-04T10:01:29+01:00
9:55
Samsung tnie listę wspieranych telefonów. Ten hit to już "emeryt"
Aktualizacja: 2026-02-04T09:55:38+01:00
9:38
Padł energetyczny rekord Polski. "Mamy nadwyżki dla sąsiadów"
Aktualizacja: 2026-02-04T09:38:05+01:00
8:58
Mamy przełom w sprawie nowego Xboxa. Szefowa AMD wygadała się
Aktualizacja: 2026-02-04T08:58:08+01:00
8:00
Tak Apple ograł Spotify. Podsumowanie roku dostałem w lutym
Aktualizacja: 2026-02-04T08:00:13+01:00
7:38
GTA 6 z oficjalną datą premiery. Oto kiedy zagramy w Polsce
Aktualizacja: 2026-02-04T07:38:22+01:00
6:51
Legendarne narzędzie Adobe znika na zawsze. Przegrało z nową strategią
Aktualizacja: 2026-02-04T06:51:00+01:00
6:41
ChatGPT ma teraz antywirusa. Co za chore czasy
Aktualizacja: 2026-02-04T06:41:00+01:00
6:31
Jowisz jest inny, niż sądziliśmy. "Przez pół wieku żyliśmy w błędzie"
Aktualizacja: 2026-02-04T06:31:00+01:00
6:21
Ceny pamięci wgniatają w fotel. Bo coś pożera cały RAM
Aktualizacja: 2026-02-04T06:21:00+01:00
6:11
Samsung idzie nam na rękę. Tak taniej naprawisz składany smartfon
Aktualizacja: 2026-02-04T06:11:00+01:00
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA