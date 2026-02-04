REKLAMA
  1. SPIDER'S WEB
  2. Technologie
  3. Gry

GTA 6 z oficjalną datą premiery. Oto kiedy zagramy w Polsce

GTA VI oficjalnie. Wiemy już, kiedy wrócimy do Vice City. Take-Two potwierdza sztywny termin, a marketing startuje już latem. To koniec spekulacji - firma jest gotowa na premierę zarówno w cyfrze, jak i na płytach.

Oliwier Nytko
Koniec plotek. Szef Take-Two oficjalnie potwierdził datę GTA VI
REKLAMA

Droga do premiery Grand Theft Auto VI była wyboista i pełna przesunięć. Pierwotne, optymistyczne plany na 2025 r. szybko zweryfikowała rzeczywistość produkcyjna, a kolejne doniesienia o problemach wewnątrz studia regularnie studziły entuzjazm fanów. Wielokrotne zmiany terminów sprawiły, że spora część społeczności zaczęła wątpić, czy gra faktycznie ukaże się w obecnej generacji konsol, czy może podzieli los tytułów, które utknęły w deweloperskim piekle. 

Atmosferę dodatkowo podgrzewały liczne wycieki, które nękały deweloperów niemal od początku prac nad tytułem. Od wczesnych materiałów z surowej wersji deweloperskiej, po plotki dotyczące fabuły, bohaterów i mapy - nieoficjalne informacje budowały obraz gigantycznej produkcji, ale jednocześnie psuły niespodziankę twórcom. Teraz jednak kończy się okres spekulacji i domysłów.

REKLAMA

Pewna data premiery GTA VI: 19 listopada 2026

Po miesiącach ciszy Take-Two Interactive wreszcie położyło karty na stół. W najnowszym raporcie finansowym za Q3 r. fiskalnego 2026 wydawca jasno wskazał 19 listopada 2026 r. jako termin debiutu Grand Theft Auto VI. Oby ostateczny.

Dzięki utrzymującej się dynamice w wielu naszych działach oraz wyczekiwanej premierze Grand Theft Auto VI 19 listopada, nadal prognozujemy rekordowe wpływy netto w roku fiskalnym 2027. Wierzymy, że ustanowi to nowy finansowy punkt odniesienia dla naszej działalności, wprowadzi nas na ścieżkę zwiększonej rentowności oraz zapewni dalsze wzmocnienie i elastyczność bilansu

Firma w swoich oficjalnych komunikatach brzmi teraz wyjątkowo pewnie, co sugeruje, że produkcja weszła na ostatnią prostą i tym razem obędzie się bez przykrych niespodzianek.

Strauss Zelnick, prezes Take-Two, w rozmowie z mediami nie krył optymizmu co do ustalonej daty. Zapytany o obecne nastroje w firmie, miał odpowiedzieć krótko, że jest dobrze. Zelnick wyjaśnił też, że zbliżanie się do kluczowych etapów marketingowych naturalnie zwiększa pewność co do dotrzymania terminów, a obecny poziom przekonania o sukcesie jest najwyższy z możliwych.

Marketing GTA VI startuje już zaraz

Wiemy też wreszcie, kiedy ruszy właściwa machina promocyjna. Raport finansowy zdradza, że marketing startowy Rockstara rozpocznie się tego lata.

Oznacza to, że najbliższe letnie miesiące przyniosą wysyp oficjalnych materiałów, nowych zwiastunów i prawdopodobnie pierwszy rzut oka na czysty gameplay, którego do tej pory brakowało w oficjalnych kanałach komunikacji. Rozwiano również obawy dotyczące fizycznej dystrybucji gry!

Czy będzie wersja fizyczna GTA VI?

W wywiadzie dla Variety Zelnick uciął spekulacje o rzekomym opóźnieniu wydań pudełkowych do 2027 r., stwierdzając wprost, że nie taki jest plan. Gra trafi w listopadzie na konsole PlayStation 5 oraz Xbox Series X|S równocześnie w formacie cyfrowym i fizycznym, co z pewnością ucieszy kolekcjonerów.

Pewność wydawcy ma solidne podstawy w liczbach. Spółka przewiduje rekordowe wyniki finansowe w nadchodzącym r., napędzane właśnie przez premierę hitu od Rockstara. Mimo braku nowej części na rynku marka wciąż generuje olbrzymie zyski, a samo GTA VI przekroczyło właśnie barierę 225 milionów sprzedanych egzemplarzy.

Choć do listopada zostało jeszcze trochę czasu, jasna i wielokrotnie powtórzona deklaracja ze strony zarządu Take-Two pozwala mi sądzić, że etap niepewności mamy już za sobą. Realizacja planów w ostatnim kwartale została określona jako nadzwyczajna, co daje nadzieję, że 19 listopada faktycznie wrócimy do Vice City.

Google Discover
Spider's Web w Google
Google Discover
REKLAMA

Kluczowe fakty z raportu Take-Two

  • Data premiery: 19 listopada 2026 r.
  • Platformy: PlayStation 5 oraz Xbox Series X|S.
  • Start kampanii: marketing ruszy pełną parą latem 2026 r.
  • Wersja fizyczna: pudełka będą dostępne w dniu premiery, nie ma planów ich opóźniania.
  • Stan prac: zarząd deklaruje najwyższy poziom pewności co do terminu.
REKLAMA

Wygląda na to, że wreszcie możemy przestać kreślić daty w kalendarzu ołówkiem i użyć długopisu. Skoro prezes Take-Two wypowiada się z taką pewnością, a raporty giełdowe są ustawione pod listopadową premierę, ryzyko kolejnej obsuwy jest minimalne. Można powoli planować urlopy na drugą połowę listopada, bo zapowiada się długa i intensywna wizyta w stanie Leonida.

REKLAMA
Oliwier Nytko
04.02.2026 07:38
Tagi: GTAPS5RockstarXbox
Najnowsze
6:51
Legendarne narzędzie Adobe znika na zawsze. Przegrało z nową strategią
Aktualizacja: 2026-02-04T06:51:00+01:00
6:41
ChatGPT ma teraz antywirusa. Co za chore czasy
Aktualizacja: 2026-02-04T06:41:00+01:00
6:31
Jowisz jest inny, niż sądziliśmy. "Przez pół wieku żyliśmy w błędzie"
Aktualizacja: 2026-02-04T06:31:00+01:00
6:21
Ceny pamięci wgniatają w fotel. Bo coś pożera cały RAM
Aktualizacja: 2026-02-04T06:21:00+01:00
6:11
Samsung idzie nam na rękę. Tak taniej naprawisz składany smartfon
Aktualizacja: 2026-02-04T06:11:00+01:00
21:30
Epic spróbuje tam, gdzie Microsoft rozczarował. Kibicuję
Aktualizacja: 2026-02-03T21:30:47+01:00
20:18
Budujemy niezwykłego drona dla wojska. To ma być koń roboczy armii
Aktualizacja: 2026-02-03T20:18:04+01:00
19:43
Switch dokonał niemożliwego. Przebił legendę i wciąż rośnie
Aktualizacja: 2026-02-03T19:43:28+01:00
19:20
Firefox kończy z natrętną funkcją. Wspaniale, bo mam tego dość
Aktualizacja: 2026-02-03T19:20:57+01:00
18:26
Samsung wymyślił to lepiej niż Apple. Palec nie będzie ci już potrzebny
Aktualizacja: 2026-02-03T18:26:30+01:00
17:52
Takie są nowe słuchawki Sony. Zmieniają to, co najbardziej irytowało
Aktualizacja: 2026-02-03T17:52:10+01:00
17:00
Powrót ludzi na Księżyc musi poczekać. Wszystko przez kapryśny wodór
Aktualizacja: 2026-02-03T17:00:45+01:00
16:25
Myślał, że kupuje dysk SSD. W środku był zwykły pendrive
Aktualizacja: 2026-02-03T16:25:31+01:00
15:42
Potężna promocja na zegarki Huawei. Nie musisz nawet lubić walentynek
Aktualizacja: 2026-02-03T15:42:57+01:00
15:16
Alior Bank z ogromną awarią. Polacy odcięci od pieniędzy
Aktualizacja: 2026-02-03T15:16:30+01:00
15:06
PKP pokazało hity Warsu. Tak jedzą Polacy w pociągach
Aktualizacja: 2026-02-03T15:06:10+01:00
14:41
Profil Zaufany znów leży. Polacy nie mogą słać faktur
Aktualizacja: 2026-02-03T14:41:59+01:00
13:52
Polska marka stawia na jakość. Polskie Allity robi zamieszanie w Europie
Aktualizacja: 2026-02-03T13:52:25+01:00
13:23
Nie musisz stawiać masztu. Te roboty koszące korzystają z satelity
Aktualizacja: 2026-02-03T13:23:58+01:00
13:00
Nowe silniki samolotów pasażerskich. Są dziwaczne, ale zmienią wszystko
Aktualizacja: 2026-02-03T13:00:04+01:00
12:24
Rząd widzi, że kręcisz nosem na system kaucyjny. Mówi, że się mylisz
Aktualizacja: 2026-02-03T12:24:03+01:00
11:44
Elon Musk negocjował sam ze sobą. Obiecał złote góry
Aktualizacja: 2026-02-03T11:44:53+01:00
11:36
Big techy wściekłe na Polskę. Przestraszyły się podatków
Aktualizacja: 2026-02-03T11:36:04+01:00
10:52
Kometa 3I/Atlas to siewca życia. Hipoteza jak zaginiony rozdział Lema
Aktualizacja: 2026-02-03T10:52:52+01:00
10:24
Poczta Polska nie powalczy z gigantami. Ale głupia decyzja
Aktualizacja: 2026-02-03T10:24:50+01:00
10:19
Huawei Mate X7 - recenzja. To był kandydat na wspaniały telefon
Aktualizacja: 2026-02-03T10:19:52+01:00
10:00
Ten tablet gasi światło. Nowy MatePad ma ekran, którego nie da się zapomnieć
Aktualizacja: 2026-02-03T10:00:00+01:00
9:17
Chcą kamer przy śmietnikach. Nowa forma inwigilacji
Aktualizacja: 2026-02-03T09:17:16+01:00
8:47
Rząd nie chce być zależny od Microsoftu. Płaci potężne pieniądze za licencje
Aktualizacja: 2026-02-03T08:47:19+01:00
7:50
W mObywatelu zrobisz prawie wszystko. Rząd szykuje nowe usługi
Aktualizacja: 2026-02-03T07:50:09+01:00
6:45
Tramwaje-gąsienice stają się częścią miast. "Polska wyprzedza fakty"
Aktualizacja: 2026-02-03T06:45:00+01:00
6:35
Pokazali system kaucyjny, jakiego potrzebujemy. Kasa od razu na koncie
Aktualizacja: 2026-02-03T06:35:00+01:00
6:23
Apple bezwstydnie zżyna Samsunga. I dobrze, to spełnienie moich marzeń
Aktualizacja: 2026-02-03T06:23:00+01:00
6:11
Wikipedia wygląda jak Instagram. Kapitalny pomysł, ale to wykonanie
Aktualizacja: 2026-02-03T06:11:00+01:00
6:01
Operator światłowodów upada przez szczury. Tak się kończy eko-zabawa
Aktualizacja: 2026-02-03T06:01:00+01:00
20:45
PKP usuwa największą wadę szybkich pociągów. W końcu cena = jakość
Aktualizacja: 2026-02-02T20:45:33+01:00
19:13
Polskie mrozy kontra smartfon. Co dzieje się z telefonem, gdy jest -10 C
Aktualizacja: 2026-02-02T19:13:21+01:00
17:41
Tak ma wyglądać składany iPhone. Potężny wyciek
Aktualizacja: 2026-02-02T17:41:31+01:00
16:56
Bilety do kina za 10 zł. Wraca promocja operatora, na którą czekają tłumy
Aktualizacja: 2026-02-02T16:56:06+01:00
16:44
Hit promocji w Polsce to dysk HDD. Takie mamy czasy, a promka niezła
Aktualizacja: 2026-02-02T16:44:54+01:00
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA