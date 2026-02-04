GTA 6 z oficjalną datą premiery. Oto kiedy zagramy w Polsce

Ładowanie...

Droga do premiery Grand Theft Auto VI była wyboista i pełna przesunięć. Pierwotne, optymistyczne plany na 2025 r. szybko zweryfikowała rzeczywistość produkcyjna, a kolejne doniesienia o problemach wewnątrz studia regularnie studziły entuzjazm fanów. Wielokrotne zmiany terminów sprawiły, że spora część społeczności zaczęła wątpić, czy gra faktycznie ukaże się w obecnej generacji konsol, czy może podzieli los tytułów, które utknęły w deweloperskim piekle.

Atmosferę dodatkowo podgrzewały liczne wycieki, które nękały deweloperów niemal od początku prac nad tytułem. Od wczesnych materiałów z surowej wersji deweloperskiej, po plotki dotyczące fabuły, bohaterów i mapy - nieoficjalne informacje budowały obraz gigantycznej produkcji, ale jednocześnie psuły niespodziankę twórcom. Teraz jednak kończy się okres spekulacji i domysłów.

REKLAMA

Pewna data premiery GTA VI: 19 listopada 2026

Po miesiącach ciszy Take-Two Interactive wreszcie położyło karty na stół. W najnowszym raporcie finansowym za Q3 r. fiskalnego 2026 wydawca jasno wskazał 19 listopada 2026 r. jako termin debiutu Grand Theft Auto VI. Oby ostateczny.

Dzięki utrzymującej się dynamice w wielu naszych działach oraz wyczekiwanej premierze Grand Theft Auto VI 19 listopada, nadal prognozujemy rekordowe wpływy netto w roku fiskalnym 2027. Wierzymy, że ustanowi to nowy finansowy punkt odniesienia dla naszej działalności, wprowadzi nas na ścieżkę zwiększonej rentowności oraz zapewni dalsze wzmocnienie i elastyczność bilansu

Firma w swoich oficjalnych komunikatach brzmi teraz wyjątkowo pewnie, co sugeruje, że produkcja weszła na ostatnią prostą i tym razem obędzie się bez przykrych niespodzianek.

Strauss Zelnick, prezes Take-Two, w rozmowie z mediami nie krył optymizmu co do ustalonej daty. Zapytany o obecne nastroje w firmie, miał odpowiedzieć krótko, że jest dobrze. Zelnick wyjaśnił też, że zbliżanie się do kluczowych etapów marketingowych naturalnie zwiększa pewność co do dotrzymania terminów, a obecny poziom przekonania o sukcesie jest najwyższy z możliwych.

Marketing GTA VI startuje już zaraz

Wiemy też wreszcie, kiedy ruszy właściwa machina promocyjna. Raport finansowy zdradza, że marketing startowy Rockstara rozpocznie się tego lata.

Oznacza to, że najbliższe letnie miesiące przyniosą wysyp oficjalnych materiałów, nowych zwiastunów i prawdopodobnie pierwszy rzut oka na czysty gameplay, którego do tej pory brakowało w oficjalnych kanałach komunikacji. Rozwiano również obawy dotyczące fizycznej dystrybucji gry!

Czy będzie wersja fizyczna GTA VI?

W wywiadzie dla Variety Zelnick uciął spekulacje o rzekomym opóźnieniu wydań pudełkowych do 2027 r., stwierdzając wprost, że nie taki jest plan. Gra trafi w listopadzie na konsole PlayStation 5 oraz Xbox Series X|S równocześnie w formacie cyfrowym i fizycznym, co z pewnością ucieszy kolekcjonerów.

Pewność wydawcy ma solidne podstawy w liczbach. Spółka przewiduje rekordowe wyniki finansowe w nadchodzącym r., napędzane właśnie przez premierę hitu od Rockstara. Mimo braku nowej części na rynku marka wciąż generuje olbrzymie zyski, a samo GTA VI przekroczyło właśnie barierę 225 milionów sprzedanych egzemplarzy.

Choć do listopada zostało jeszcze trochę czasu, jasna i wielokrotnie powtórzona deklaracja ze strony zarządu Take-Two pozwala mi sądzić, że etap niepewności mamy już za sobą. Realizacja planów w ostatnim kwartale została określona jako nadzwyczajna, co daje nadzieję, że 19 listopada faktycznie wrócimy do Vice City.

REKLAMA

Kluczowe fakty z raportu Take-Two

Data premiery: 19 listopada 2026 r.

Platformy: PlayStation 5 oraz Xbox Series X|S.

Start kampanii: marketing ruszy pełną parą latem 2026 r.

Wersja fizyczna: pudełka będą dostępne w dniu premiery, nie ma planów ich opóźniania.

Stan prac: zarząd deklaruje najwyższy poziom pewności co do terminu.

REKLAMA

Wygląda na to, że wreszcie możemy przestać kreślić daty w kalendarzu ołówkiem i użyć długopisu. Skoro prezes Take-Two wypowiada się z taką pewnością, a raporty giełdowe są ustawione pod listopadową premierę, ryzyko kolejnej obsuwy jest minimalne. Można powoli planować urlopy na drugą połowę listopada, bo zapowiada się długa i intensywna wizyta w stanie Leonida.

REKLAMA

Oliwier Nytko 04.02.2026 07:38

Ładowanie...