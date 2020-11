Pierwszy MacBook z procesorem M1 już tu jest. Powitajmy nowego MacBooka Air

Oto pierwszy MacBook z autorskim chipem Apple M1. Powitajcie nowego MacBooka Air.

Jeśli na pierwszy rzut oka nie widzicie żadnej różnicy - spokojnie. Żadnej różnicy nie widać. MacBook Air z chipem M1 wygląda 1:1 tak samo, jak MacBook Air z procesorem Intela. Jedyną różnicą jest właśnie zastosowany procesor, o którym więcej możecie przeczytać w tekście Maćka Gajewskiego na Spider's Web.

Nowy MacBook Air z procesorem M1 - co się zmieniło?

Apple zachwala, iż chipset M1 jest trzykrotnie szybszy od poprzedniego MacBooka Air, choć nie mówi, od którego wariantu konkretnie. Jeśli od Core i3… cóż, to nie jest duże wyzwanie. Jeśli od Core i5 - jest się czym ekscytować.

Wydajność procesora graficznego ma być zaś aż pięciokrotnie wyższa od poprzedniej generacji.

Apple zachwala, iż MacBook Air jest szybszy od 98 proc. laptopów z Windowsem sprzedanych w ubiegłym roku, co… znowu nic nam nie mówi, bo znakomita większość laptopów z Windowsem trafia do klientów z bazowymi procesorami Intel Core i3 oraz Core i5, które nawet na standardy typowej architektury komputerowej nie są demonami szybkości.

Najważniejsza zmiana pod maską dotyczy jednak układu chłodzenia i wydajności energetycznej. Dzięki zastosowaniu SoC zamiast kilku oddzielnych chipów MacBook Air nie potrzebuje wentylatora, by adekwatnie schłodzić procesor. Oznacza to kompletnie bezgłośną pracę, choć obudowa zapewne będzie się nieco nagrzewać, by rozproszyć ciepło generowane przez chipset M1 - nie powinny to jednak być temperatury, jakie dziś znamy z aluminiowych laptopów.

Co się zaś tyczy czasu pracy, MacBook Air ma wystarczyć nawet na 15 godzin mieszanej pracy w przeglądarce i nawet 18 godzin oglądania wideo, czyli o 6 godzin więcej od obecnej generacji MacBooka Air.

Ostatnią zmianą jest kamera, która w końcu ma prezentować sensowną jakość. To ważne , bo jak dotąd kamery w MacBookach były ich najsłabszymi elementami.

MacBook Air z procesorem M1 nie będzie droższy.

Nowy MacBook Air będzie kosztował dokładnie tyle samo, co stary MacBook Air, czyli będzie zaczynał się od 999 dol. Gdy tylko poznamy ceny w złotówkach, zaktualizujemy artykuł.

Apple postąpił dokładnie tak, jak się spodziewaliśmy - wrzucił nowy procesor do maszyny, która najbardziej zyska na tej zmianie. Komputera superlekkiego, który teraz będzie też komputerem superwydajnym i superenergooszczędnym.

Oby tylko programiści jak najszybciej przenieśli oprogramowanie na nową architekturę Apple’a, żebyśmy jak najszybciej mogli cieszyć się pełnym potencjałem nowego chipu M1 w nowym MacBooku Air, Macu Mini i innych komputerach z autorskimi procesorami, które zobaczymy w niedalekiej przyszłości.