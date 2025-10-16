REKLAMA
Odpalasz ChataGPT, a on zapyta o wiek. To nie może się udać

ChatGPT niebawem czeka ogromna zmiana - popularny czatbot sztucznej inteligencji obsłuży tryb dla dorosłych. Potrzebna będzie weryfikacja wieku. Wiemy jednak, że w internecie to praktycznie nie działa. 

Albert Żurek
ChatGPT 18+
Dotychczas asystent AI miał nałożone ograniczenia co do podejmowanych tematów. Większość z nas korzysta z rozwiązania jako narzędzia pomocnego na studiach, w pracy, czy w szukaniu informacji, przepisów. Są też tacy, dla których ChatGPT gra rolę  rozmówcy i towarzysza - dotyczy to zarówno młodszych, jak i starszych. Teraz ta granica zostanie jeszcze bardziej przekroczona. To nie powinno tak wyglądać.

ChatGPT obsłuży treści dla dorosłych. To nie może się udać

Dyrektor generalny OpenAI twierdzi, że jak dotąd restrykcyjne zasady korzystania z ChatGPT wynikały z faktu chęci "zachowania ostrożności w przypadku problemów ze zdrowiem psychicznym". Przez ten fakt asystent miał stać się "mniej użyteczny/przyjemny dla wielu użytkowników, którzy nie mają problemów ze zdrowiem psychicznym".

Teraz, gdy udało nam się złagodzić poważne problemy ze zdrowiem psychicznym i mamy do dyspozycji nowe narzędzia, będziemy mogli bezpiecznie złagodzić ograniczenia w większości przypadków.

Sam Altman podkreślił powagę problemu i dodał, że "chcieli zrobić to dobrze" Twórcy ChataGPT mieli jednak wykonać szereg zmian, które umożliwiają zdjęcie niektórych ograniczeń. Nie wiemy jednak, co kryje się pod określeniem "złagodzić poważne problemy ze zdrowiem psychicznym". Najprawdopodobniej chodzi o wpływ bota na innych ludzi.

OpenAI w ciągu kilku następnych tygodni udostępni nową wersję ChataGPT, która ma pozwolić użytkownikom stworzenie osobowości bardziej zbliżonej do tej, którą potrafił odtworzyć model GPT 4o. W praktyce ma wyglądać to tak, że ChatGPT będzie reagował w bardziej ludzki sposób, używał mnóstwa emocji lub zachowywał się jak przyjaciel - oczywiście wtedy, gdy tylko użytkownik tego chce. 

Ta wizja już wydaje się przerażająca. Wielka korporacja, od której w dużej mierze zależy rozwój sztucznej inteligencji mówi wprost, że udostępni narzędzie, które jeszcze bardziej będzie przypominać prawdziwego człowieka. Co może pójść nie tak? Wiele rzeczy. Warto przypomnieć sobie sytuacje, w których ChatGPT potrafił manipulować innymi ludźmi - np. przypadek 47-letniego Kanadyjczyka, który przez wpływ czatbota uwierzył, że od jego działań zależy los globalnej infrastruktury.

ChatGPT wciąż jest tylko bezmyślnym, bezdusznym programem zaprojektowanym jako narzędzie - tak jak samochód, czy komputer. Tyle że auto nie jest w stanie komunikować się z jego właścicielem, a sztuczna inteligencja udająca człowieka już tak.

Gdyby tego było mało, w grudniu, gdy ChatGPT będzie szerzej wprowadzać ograniczenia wiekowe twórcy zezwolą obsługiwać więcej treści - np. tych erotycznych, dla zweryfikowanych osób dorosłych. Kolejny niebezpieczny pomysł, którego skutki mogą być katastrofalne. To ironiczne, że gigant wcześniej wypowiadał się na temat zdrowia psychicznego użytkowników, a chce dać im narzędzie, które może tworzyć niebezpieczną iluzję w ich umysłach. Badania na temat wpływu czatbotów na młodszych użytkowników pokazują skalę ryzyka.

Już czuję te nadużycia ze strony nieletnich

Wszyscy wiemy, jak działa weryfikacja wieku w internecie. W większości przypadków wystarczy tylko wpisać swój wiek lub potwierdzić, że ma się skończone 18 lat i gotowe - najmłodsi bez problemu mogą oglądać treści dla dorosłych. Osobiście mam nadzieję, że OpenAI rozwiąże to w inny sposób. Jeśli nie, nadużycia nowych funkcji ChataGPT będą na porządku dziennym.

Albert Żurek
16.10.2025 06:14
Tagi: ChatGPTSztuczna inteligencja (AI)
