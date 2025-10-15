REKLAMA
  1. SPIDER'S WEB
  2. Technologie
  3. Oprogramowanie

Microsoft sprawia, że generowanie obrazków ma wreszcie sens. Co za jakość

Od generowanych na chybił trafił grafik po pierwsze kroki w kierunku produkcji spójnych, realistycznych wizualizacji - generowanie obrazów sztuczną inteligencją przeszło długą drogę.

Maciej Gajewski
MAI-Image-1 Microsoft
REKLAMA

Microsoft AI właśnie odsłonił kulisy swojego pierwszego, w pełni autorskiego modelu obrazowania, który wylądował w top 10 rankingów LMArena. To oznacza, że nadchodzi czas, w którym narzędzia do tworzenia wizualizacji są nie tylko efektywniejsze, ale też znacznie sprytniejsze. W praktyce oznacza to mniej bezproduktywnego klikania i poprawiania niedoskonałości wygenerowanych grafik. MAI-Image-1, bo tak się nazywa nowy model, stawia na szybkość i jakość.

REKLAMA

Jak działa MAI-Image-1? 

Wygenerowano za pomocą MAI-Image-1

Microsoft, jak twierdzi, postawił na wyjątkowo staranny dobór danych treningowych oraz szczegółową ocenę wyników w kontekście realnych potrzeb twórców. Dzięki czemu narzędzie ma nie być czymś w rodzaju eksperymentu generującego tak na dobrą sprawę losowe, jednorodnie stylizowane grafiki. MAI-Image-1, według zapewnień Microsoftu, wychwytuje niuanse, które dla ludzkiego oka są kluczowe, jak gra światła czy naturalne detale tła.

Czytaj też:

Sednem modelu jest wspomniana optymalizacja pod kątem zadań twórczych: iterujesz, poprawiasz, zmieniasz kontekst - a system elastycznie reaguje. Gdy dodajesz do promptu kolejne elementy, nie musisz się obawiać, że utracisz spójność dotychczasowej sceny. Oceny LMArena potwierdzają, że w kategorii photorealistic imagery MAI-Image-1 radzi sobie znakomicie, łącząc precyzję z błyskawicznym czasem generowania.

Przewaga nad konkurencją 

W morzu gigantycznych i wolno działających modeli MAI-Image-1 wyróżnia się szybkością i innowacyjną architekturą. To nie oznacza, że w imię prędkości poświęcono jakość - wręcz przeciwnie, dzięki zaawansowanej metodologii treningowej efekt fotograficzny ma być wysoce satysfakcjonujący. Można więc ponoć z łatwością tworzyć sceny z wyraźnymi odbiciami, miękkim światłem czy złożonymi krajobrazami.

Płynność i szybkość działania przynoszą realne oszczędności czasu - zamiast żmudnych poprawek model sam eliminuje powtarzalne błędy, a twórcy mogą skupić się na najistotniejszych detalach. To także zachęta do eksploracji nowych stylów i efektów: eksperymentujcie z nastrojem, oświetleniem, perspektywą - AI wykona za was większość technicznych prac.

Wygenerowano za pomocą MAI-Image-1

Microsoft AI podkreśla zaangażowanie w unikanie nadużyć: model jest testowany w LMArena nie tylko pod kątem jakości, ale też bezpieczeństwa i zgodności z wytycznymi. Ma to na celu minimalizację ryzyka generowania treści nieodpowiednich lub naruszających prawa autorskie. Praca nad MAI-Image-1 obejmowała również opracowanie mechanizmów filtrowania niechcianych treści oraz bieżące zbieranie opinii od użytkowników.

Co dalej? 

Premiera MAI-Image-1 to dopiero początek. Zespół Microsoft AI zapowiada dalsze prace nad kolejnymi generacjami modeli obrazowania, które jeszcze lepiej zrozumieją niuanse twórczej wizji. Planowane jest rozszerzenie funkcji, integracja z produktami ekosystemu Microsoftu oraz udostępnienie API dla deweloperów.

REKLAMA
Wygenerowano za pomocą MAI-Image-1

MAI-Image-1 na dziś dostępny jest wyłącznie w ramach LMarena. W najbliższej przyszłości ma jednak trafić do usług Copilot i Bing. Tam będzie dostępny do wyboru, w ramach alternatywy do używanej aktualnie technologii od OpenAI. MAI-Image-1 nie jest pierwszym relatywnie lekkim i zapewniającym wysoką jakość wizualną modelem. Jego kluczowym atutem wydaje się wnikliwe rozumienie promptów użytkownika. Na dziś największą frustracją związaną z generatorami AI jest ich nieprzewidywalność - często wynik końcowy, choć atrakcyjny wizualnie, daleko odbiega od wizji promptującego. Jeśli Microsoft faktycznie zdołał usprawnić etap interpretacji poleceń, to samo to jest już znaczącym użytkowym usprawnieniem, dającym istotną przewagę nad konkurencją. To jednak musimy sprawdzić własnoręcznie.

REKLAMA
Maciej Gajewski
15.10.2025 11:55
Tagi: grafikagrafika komputerowaMicrosoftSztuczna inteligencja (AI)
Najnowsze
11:16
Bank rozdaje Apple Watche. Biegiem, zanim się skończą
Aktualizacja: 2025-10-15T11:16:00+02:00
10:39
YouTube'a totalnie odświeża wygląd. Nie powiem, od razu lepiej
Aktualizacja: 2025-10-15T10:39:56+02:00
9:57
Listonosz na GPS-ie. Rząd mówi: za dużo byśmy wiedzieli
Aktualizacja: 2025-10-15T09:57:17+02:00
9:19
Składany Pixel nie wytrzymał testu. Wybuchł jak petarda
Aktualizacja: 2025-10-15T09:19:33+02:00
8:25
Apple potwierdza nowego MacBooka. Rozepnijcie portfele
Aktualizacja: 2025-10-15T08:25:09+02:00
8:05
Samsung z przytupem otwiera nowy rozdział. Apple przełyka ślinę
Aktualizacja: 2025-10-15T08:05:19+02:00
6:32
Słabszy wzrok? Ten kwas może to cofnąć
Aktualizacja: 2025-10-15T06:32:00+02:00
6:13
Polskie wojsko z nową jednostką. "Nie kupować, a tworzyć"
Aktualizacja: 2025-10-15T06:13:00+02:00
6:01
Odkryli kosmiczne pierścienie zagłady. Rekordowy układ
Aktualizacja: 2025-10-15T06:01:00+02:00
5:48
Chiński czołg nowej ery. Widzi, strzela i znika
Aktualizacja: 2025-10-15T05:48:00+02:00
22:07
Netflix od Apple'a ma nową nazwę. Teraz się pogubisz
Aktualizacja: 2025-10-14T22:07:42+02:00
19:48
Karty graficzne płoną. Zawiodło nowe złącze
Aktualizacja: 2025-10-14T19:48:09+02:00
19:39
Revolut ze świetną nowością. Łatwiej zrobisz przelew
Aktualizacja: 2025-10-14T19:39:17+02:00
19:31
Biedronka postawi tysiące automatów. Pobiegniesz z butelkami
Aktualizacja: 2025-10-14T19:31:55+02:00
18:18
Facebook pomoże znaleźć pracę. Nowa funkcja już tu jest
Aktualizacja: 2025-10-14T18:18:38+02:00
17:58
Nowa funkcja w Windowsie. Łatwiej obsłużysz komputer
Aktualizacja: 2025-10-14T17:58:09+02:00
17:54
Chaos w służbach. System bez zgody ABW
Aktualizacja: 2025-10-14T17:54:35+02:00
17:23
Pokazał, dlaczego warto segregować. "Wyglądają jak jedno auto, ale działają jak dwa"
Aktualizacja: 2025-10-14T17:23:20+02:00
17:20
Niezwykły widok na niebie. Następna szansa w 3175 roku
Aktualizacja: 2025-10-14T17:20:57+02:00
16:54
Możesz mieć własny superkomputer. Zmieści się w plecaku
Aktualizacja: 2025-10-14T16:54:39+02:00
15:57
HyperX Cloud Alpha 2 gra 250 godzin (!), a SoloCast 2 zadziała wszędzie – przegląd nowości
Aktualizacja: 2025-10-14T15:57:26+02:00
15:46
Przez lata namawiałem was na 2FA. Android wszystko zepsuł
Aktualizacja: 2025-10-14T15:46:27+02:00
15:05
Nowe przyciski na ulicach. Wciśniesz i będzie bezpiecznie
Aktualizacja: 2025-10-14T15:05:54+02:00
13:01
Anielski orszak dla Windowsa 10. To już dziś
Aktualizacja: 2025-10-14T13:01:17+02:00
11:37
BLIK szykuje nową usługę. Będzie zwracać ci kasę
Aktualizacja: 2025-10-14T11:37:53+02:00
10:55
Wi-Fi 8 już w drodze. A ty nawet nie masz Wi-Fi 7
Aktualizacja: 2025-10-14T10:55:08+02:00
10:27
Wielka awaria numerów alarmowych. Nie dodzwonisz się
Aktualizacja: 2025-10-14T10:27:10+02:00
9:16
Apple kupuje prąd od Polaków. Weszła wieloletnia umowa
Aktualizacja: 2025-10-14T09:16:04+02:00
9:07
Nowa funkcja Google Meet. Rozmówca nie zauważy, że dopiero wstałaś
Aktualizacja: 2025-10-14T09:07:35+02:00
8:18
Wyszukiwarka Google się zmienia. Ręka ci spuchnie od przewijania
Aktualizacja: 2025-10-14T08:18:39+02:00
8:17
Znana marka nie chce sztucznych obrazków. Ktoś wreszcie je zablokował
Aktualizacja: 2025-10-14T08:17:08+02:00
7:16
Nowy rozkład PKP Intercity jest aż za dobry. Podziękujcie Czechom
Aktualizacja: 2025-10-14T07:16:41+02:00
6:34
Wszechświat jak twardy dysk. Twierdzą, że wszystko się zapisuje
Aktualizacja: 2025-10-14T06:34:38+02:00
6:34
Zbierają owady z szyb autobusów. Brzmi dziwnie, ale efekt zadziwia
Aktualizacja: 2025-10-14T06:34:17+02:00
6:31
Druk 3D nowej generacji. Hodują metal jak roślinę
Aktualizacja: 2025-10-14T06:31:00+02:00
6:21
OpenAI ożywia zmarłych. Przekroczono wszelkie granice
Aktualizacja: 2025-10-14T06:21:00+02:00
6:11
Zaufanie do AI topnieje. Skończyła się euforia
Aktualizacja: 2025-10-14T06:11:00+02:00
21:33
Biura już nigdy nie będą takie same. Technologia zrobiła swoje
Aktualizacja: 2025-10-13T21:33:20+02:00
21:01
Smartfon chłodzony wodą. Serio, już nic mnie nie zdziwi
Aktualizacja: 2025-10-13T21:01:02+02:00
20:38
Mówią, że składany iPhone nie puści cię z torbami. Nie wierzę w to
Aktualizacja: 2025-10-13T20:38:53+02:00
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA