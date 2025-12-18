Sosnowiec zamawia wojskowy zestaw na drony. Chce mieć własną tarczę

Ładowanie...

Sosnowiec nie chce czekać, aż problem dronów nad miastem rozwiążą inni. Samorząd ogłosił przetarg na mobilny system walki radioelektronicznej, który ma wykrywać i neutralizować bezzałogowce. Na miejską tarczę antydronową zarezerwowano do 2,87 mln zł netto, a dostawca będzie miał maksymalnie 8 miesięcy, by postawić kompletny zestaw na koła.

Sosnowiec zamawia własną tarczę antydronową

W dokumentach przetargowych miasto precyzuje, że chodzi o mobilny system walki radioelektronicznej przeznaczony do wykrywania i neutralizacji dronów. Zestaw ma być osadzony na pojeździe, co pozwoli szybko przerzucać go w miejsca, gdzie akurat pojawia się zagrożenie – w okolice ważnych obiektów, na teren imprez masowych czy w pobliże budynków publicznych.

Postępowanie ogłoszono w trybie konkurencyjnym. Oznacza to, że o kontrakt powalczy kilku oferentów, a Sosnowiec będzie mógł porównać nie tylko ceny, ale też możliwości techniczne proponowanych rozwiązań. Górną granicę wartości zamówienia ustalono na 2,87 mln zł netto, co jasno sugeruje, że miasto celuje w sprzęt klasy zbliżonej do wojskowych systemów antydronowych.

Zgodnie z założeniami nowy system ma trafić do Sosnowca nie później niż 8 miesięcy od podpisania umowy. To stosunkowo krótkie okno jak na tak złożoną zabudowę, co może premiować gotowe, sprawdzone rozwiązania producentów.

Ciężki bus z elektroniką zamiast ładunku

Sam nośnik systemu ma być fabrycznie nowym pojazdem, wyprodukowanym nie wcześniej niż w 2024 r. Miasto zastrzega, że dopuszczalne są 3 kolory nadwozia: biały, szary lub czarny. To klasyczne barwy flotowe, które nie rzucają się w oczy, a jednocześnie ułatwiają wkomponowanie pojazdu w miejską przestrzeń.

Choć pełna specyfikacja pozostaje niejawna, miasto wskazało elementy, które będą dodatkowo punktowane. Na liście znalazły się przede wszystkim rozbudowane środki łączności: telefon satelitarny, radiotelefon bazowy i ręczny. Dzięki temu operatorzy zestawu będą mogli utrzymać kontakt nawet wtedy, gdy lokalna infrastruktura łączności zawiedzie. Kluczowe dla samej walki z dronami są detektory radiowe, radarowe i optyczne. Nad wszystkim ma czuwać oprogramowanie klasy C2, czyli system dowodzenia i zarządzania, który scala dane z czujników i ułatwia operatorom podjęcie decyzji.

Ostatnim elementem układanki są dwa ręczne jammery do zakłócania wykrytych bezzałogowców. Takie urządzenia pozwalają w praktyce bardzo skutecznie zareagować na zagrożenie: przerwać łączność między dronem a operatorem, zakłócić mu nawigację albo zmusić do lądowania w kontrolowanym miejscu. To właśnie one mają być bezpośrednim narzędziem walki z nieproszonymi maszynami nad miastem.

Choć system będzie formalnie własnością gminy, jego rola wykracza znacznie poza standardowe zadania samorządu. Sosnowiec wchodzi w obszar, który dotąd kojarzył się przede wszystkim z wojskiem i służbami mundurowymi. Mobilny zestaw walki radioelektronicznej ma stać się miejskim narzędziem do ochrony przestrzeni powietrznej w czasach, gdy dron może być zarówno zabawką, jak i rzeczywistym zagrożeniem.

Marcin Kusz 18.12.2025 06:02

