ATACMS - rakieta, która zmienia reguły gry. Oto co potrafi ta broń

MGM-140 ATACMS (Army Tactical Missile System) to amerykański system rakietowy ziemia-ziemia, zaliczany do broni precyzyjnego rażenia. To tak naprawdę cała rodzina pocisków, różniących się zasięgiem i rodzajem głowic. Najprościej mówiąc, to rakieta balistyczna, która po wystrzeleniu leci po parabolicznej trajektorii, by następnie z ogromną prędkością uderzyć w cel.