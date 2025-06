Nowoczesne drony dla polskiej armii. Nic się przed nimi nie ukryje

Drony MQ-9B SkyGuardian to prawdziwe powietrzne kolosy, zaprojektowane do długotrwałych misji rozpoznawczych i obserwacyjnych, a w razie potrzeby także bojowych. Ich rozpiętość skrzydeł wynosi imponujące 24 m, co czyni je porównywalnymi do małych samolotów pasażerskich, natomiast długość kadłuba to około 11,7 m.