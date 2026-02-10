Logo
REKLAMA
  1. SPIDER'S WEB
  2. Technologie
  3. Social media

WhatsApp ze zmianą oczekiwaną latami. Zadziała ze starego laptopa

WhatsApp wreszcie dogania konkurencję. Po latach oczekiwań rusza wdrażanie rozmów głosowych i wideo w wersji webowej. Nie trzeba nic instalować, działa też na Linuksie.

Maciej Gajewski
rozmowy na WhatsAppie bez aplikacji
REKLAMA

WhatsApp od lat jest królem komunikacji mobilnej, ale jego wersja webowa zawsze była traktowana trochę po macoszemu. Owszem, pozwalała wygodnie odpisywać na wiadomości z klawiatury, ale gdy przychodziło do czegoś bardziej zaawansowanego - choćby krótkiej rozmowy głosowej - użytkownicy musieli wracać do telefonu. Teraz wreszcie zaczyna się to zmieniać. Jak donosi WABetaInfo WhatsApp rozpoczął wdrażanie obsługi połączeń głosowych i wideo w swojej aplikacji webowej.

Wdrożenie już się zaczęło i stopniowo trafia do użytkowników na całym świecie. WhatsApp Web zaczyna być pełnoprawnym komunikatorem, a nie tylko przystawką do telefonu.

REKLAMA

Czytaj też:

Połączenia głosowe i wideo w WhatsApp Web - jak to działa?

Jeśli należysz do grona szczęśliwców, którzy już widzą nową funkcję, to w interfejsie czatu pojawią się dwa znajome przyciski: słuchawka i kamerka. Dokładnie takie same, jak w aplikacji mobilnej. Klikasz - i gotowe. Połączenie odbywa się bezpośrednio z poziomu przeglądarki, bez konieczności instalowania dodatkowych wtyczek czy aplikacji.

WhatsApp wykorzystuje do tego WebRTC, czyli standardową technologię komunikacji w czasie rzeczywistym, stosowaną m.in. przez Google Meet czy Discorda. To dobra wiadomość, bo oznacza stabilność, kompatybilność i brak kombinowania z dodatkowymi komponentami.

WhatsApp Web z rozmowami audio i wideo (źródło: WABetaInfo)

Połączenia działają zarówno w rozmowach indywidualnych, jak i grupowych (choć grupowe mogą być wdrażane etapami). WhatsApp Web nadal wymaga połączenia z telefonem, ale rozmowa odbywa się już w przeglądarce. Interfejs połączenia jest minimalistyczny, ale funkcjonalny - z opcjami wyciszenia mikrofonu, przełączenia kamery czy zakończenia rozmowy.

Dlaczego dopiero teraz?

WhatsApp Web zaczyna być realną alternatywą dla aplikacji desktopowych i mobilnych. Dla wielu osób to ogromna wygoda - szczególnie dla tych, którzy pracują przy komputerze i nie chcą co chwilę sięgać po telefon.

REKLAMA

Czy to oznacza, że WhatsApp Web stanie się pełnoprawnym narzędziem do wideokonferencji? Raczej nie. Nikt rozsądny nie będzie porównywał go z Zoomem czy Teamsami. Ale do szybkich rozmów prywatnych - jak najbardziej. Zwłaszcza że nie zawsze użytkownik ma możliwość czy życzenie instalować aplikacji z Mac App Store czy Microsoft Store.

Google Discover
Spider's Web w Google
Google Discover
REKLAMA
Maciej Gajewski
10.02.2026 19:36
Tagi: Komunikatory internetoweMetaWhatsApp
Najnowsze
18:45
Cena PS5 będzie utrzymana. Niestety, kosztem nas użytkowników
Aktualizacja: 2026-02-10T18:45:25+01:00
18:33
Jesteście jak sroki. Nie chodzi o parametry aparatu, byle kolor modny
Aktualizacja: 2026-02-10T18:33:12+01:00
18:15
Nie czeka na Wiedźmina 4, tylko zrobił go sam. Każdy może już zagrać
Aktualizacja: 2026-02-10T18:15:34+01:00
18:04
Wyciekła specyfikacja Galaxy S26, S26+ i S26 Ultra. Procesor robi furorę
Aktualizacja: 2026-02-10T18:04:23+01:00
17:56
Rosjanie myśleli, że bez nich to nie zadziała. Polacy złamali ich sprzęt
Aktualizacja: 2026-02-10T17:56:02+01:00
17:06
Bezczelność dnia: YouTube chce, abyś płacił za układanie piosenek
Aktualizacja: 2026-02-10T17:06:09+01:00
15:50
Samsung Galaxy S26 wyciekł i jest piękny. Mówcie co chcecie
Aktualizacja: 2026-02-10T15:50:46+01:00
15:42
Gdzie druga elektrownia atomowa? Wielka polska metropolia wchodzi do gry
Aktualizacja: 2026-02-10T15:42:55+01:00
15:23
Rząd wysyła cię na szkolenie obronne. Zapiszesz się w mObywatelu
Aktualizacja: 2026-02-10T15:23:41+01:00
15:14
Polscy piloci F-35 przebili magiczną barierę. Wielkie odliczanie do przylotu
Aktualizacja: 2026-02-10T15:14:46+01:00
15:01
Nowe AirPodsy dostaną kamery. Nie pytaj po co, Apple wie najlepiej
Aktualizacja: 2026-02-10T15:01:13+01:00
13:53
Przenoszenie karty eSIM przestaje być męczarnią. Operator udostępnił coś pięknego
Aktualizacja: 2026-02-10T13:53:16+01:00
13:26
Instagram wciśnie ci nową aplikację. Jest absurdalna
Aktualizacja: 2026-02-10T13:26:13+01:00
12:37
Robisz za darmo za kuriera i kasjera. Ale oddać butelkę to już dramat
Aktualizacja: 2026-02-10T12:37:47+01:00
11:54
Elon Musk wypowiada wojnę Słońcu. SpaceX buduje własne działo protonowe
Aktualizacja: 2026-02-10T11:54:28+01:00
11:17
UOKiK wziął się za Facebooka. Brawo, niech go przeczołga
Aktualizacja: 2026-02-10T11:17:22+01:00
10:51
Największy atak w historii polskich sklepów internetowych. Jest przełom
Aktualizacja: 2026-02-10T10:51:47+01:00
10:11
iPad Air o 400 zł taniej. I jak tu nie kochać walentynkowych promocji
Aktualizacja: 2026-02-10T10:11:39+01:00
9:53
Ziemia ostrzelana. Goście z innej gwiazdy ominęli nasze zabezpieczenia
Aktualizacja: 2026-02-10T09:53:55+01:00
9:29
Jeden tunel stoi, a biorą się za drugi. Wielki chaos pod Łodzią
Aktualizacja: 2026-02-10T09:29:41+01:00
8:37
Remigiusz Mróz to przy niej amator. Tak pisze się 200 książek rocznie
Aktualizacja: 2026-02-10T08:37:57+01:00
7:04
Skan twarzy i dowód albo ograniczenia. Discord robi to także w Polsce
Aktualizacja: 2026-02-10T07:04:35+01:00
6:47
W nosie mam takie telefony. Niech ktoś zatrzyma to szaleństwo
Aktualizacja: 2026-02-10T06:47:36+01:00
6:41
Ty narzekasz na ceny RAM-u, a oni absurdalnie marnują pamięć
Aktualizacja: 2026-02-10T06:41:00+01:00
6:21
Coś od środka rozrywa Tybet. Kontynenty dosłownie pływają
Aktualizacja: 2026-02-10T06:21:00+01:00
6:13
ChatGPT inwazyjnie wyświetla reklamy. Koniec darmowej sielanki
Aktualizacja: 2026-02-10T06:13:20+01:00
6:11
Spójrz wieczorem w niebo. Te trzy jasne punkty skrywają potężną tajemnicę
Aktualizacja: 2026-02-10T06:11:00+01:00
21:51
Zrobili smartfon z "garbem". Wygląda absurdalnie, ale to genialny pomysł
Aktualizacja: 2026-02-09T21:51:11+01:00
21:31
Zapłacisz za funkcje, których nie chcesz. Nowe smartfony będą absurdalnie drogie
Aktualizacja: 2026-02-09T21:31:04+01:00
20:58
iPhone zmiecie cię z planszy. Aparatem skopiowanym od Samsunga
Aktualizacja: 2026-02-09T20:58:21+01:00
20:36
To największy przełom w myszy od czasu lasera. HITS od Logitecha zmieni granie
Aktualizacja: 2026-02-09T20:36:27+01:00
20:26
Myślałeś, że nikt już nie kupuje tabletów? Grubo się mylisz
Aktualizacja: 2026-02-09T20:26:39+01:00
20:13
ChatGPT przejmie twój samochód. To lepsze niż myślisz
Aktualizacja: 2026-02-09T20:13:08+01:00
19:49
Składany iPhone bez rys od patrzenia. Apple idzie w wytrzymałość
Aktualizacja: 2026-02-09T19:49:24+01:00
19:14
Najbardziej bezsensowne lotnisko w Polsce ma plan. Jaki? Sprytny
Aktualizacja: 2026-02-09T19:14:01+01:00
18:57
Google: miliard telefonów nadaje się do wyrzucenia. O ciebie też chodzi
Aktualizacja: 2026-02-09T18:57:17+01:00
18:33
Nie chcę iść w kamasze, ale wojsko kusi benefitami. Rusza wielki nabór
Aktualizacja: 2026-02-09T18:33:39+01:00
17:53
Namierzyliśmy tajemniczy sygnał z kosmosu. Wiemy, co go wysyła
Aktualizacja: 2026-02-09T17:53:36+01:00
17:25
System kaucyjny to faktycznie porażka. Bo sami robicie sobie pod górkę
Aktualizacja: 2026-02-09T17:25:07+01:00
17:06
Oto wnętrze nowego Ferrari. Zaprojektował je gość od iPhone'a
Aktualizacja: 2026-02-09T17:06:07+01:00
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA