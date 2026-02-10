WhatsApp ze zmianą oczekiwaną latami. Zadziała ze starego laptopa
WhatsApp wreszcie dogania konkurencję. Po latach oczekiwań rusza wdrażanie rozmów głosowych i wideo w wersji webowej. Nie trzeba nic instalować, działa też na Linuksie.
WhatsApp od lat jest królem komunikacji mobilnej, ale jego wersja webowa zawsze była traktowana trochę po macoszemu. Owszem, pozwalała wygodnie odpisywać na wiadomości z klawiatury, ale gdy przychodziło do czegoś bardziej zaawansowanego - choćby krótkiej rozmowy głosowej - użytkownicy musieli wracać do telefonu. Teraz wreszcie zaczyna się to zmieniać. Jak donosi WABetaInfo WhatsApp rozpoczął wdrażanie obsługi połączeń głosowych i wideo w swojej aplikacji webowej.
Wdrożenie już się zaczęło i stopniowo trafia do użytkowników na całym świecie. WhatsApp Web zaczyna być pełnoprawnym komunikatorem, a nie tylko przystawką do telefonu.
Czytaj też:
Połączenia głosowe i wideo w WhatsApp Web - jak to działa?
Jeśli należysz do grona szczęśliwców, którzy już widzą nową funkcję, to w interfejsie czatu pojawią się dwa znajome przyciski: słuchawka i kamerka. Dokładnie takie same, jak w aplikacji mobilnej. Klikasz - i gotowe. Połączenie odbywa się bezpośrednio z poziomu przeglądarki, bez konieczności instalowania dodatkowych wtyczek czy aplikacji.
WhatsApp wykorzystuje do tego WebRTC, czyli standardową technologię komunikacji w czasie rzeczywistym, stosowaną m.in. przez Google Meet czy Discorda. To dobra wiadomość, bo oznacza stabilność, kompatybilność i brak kombinowania z dodatkowymi komponentami.
Połączenia działają zarówno w rozmowach indywidualnych, jak i grupowych (choć grupowe mogą być wdrażane etapami). WhatsApp Web nadal wymaga połączenia z telefonem, ale rozmowa odbywa się już w przeglądarce. Interfejs połączenia jest minimalistyczny, ale funkcjonalny - z opcjami wyciszenia mikrofonu, przełączenia kamery czy zakończenia rozmowy.
Dlaczego dopiero teraz?
WhatsApp Web zaczyna być realną alternatywą dla aplikacji desktopowych i mobilnych. Dla wielu osób to ogromna wygoda - szczególnie dla tych, którzy pracują przy komputerze i nie chcą co chwilę sięgać po telefon.
Czy to oznacza, że WhatsApp Web stanie się pełnoprawnym narzędziem do wideokonferencji? Raczej nie. Nikt rozsądny nie będzie porównywał go z Zoomem czy Teamsami. Ale do szybkich rozmów prywatnych - jak najbardziej. Zwłaszcza że nie zawsze użytkownik ma możliwość czy życzenie instalować aplikacji z Mac App Store czy Microsoft Store.