Nie musisz wydawać fortuny, żeby dbać o siebie. Udowodnię ci to

Przy dzisiejszym tempie życia często zapominamy o tym, co najważniejsze, czyli o swoim zdrowiu. Odkładamy to na później, bo nie mamy czasu. Jesteśmy zapracowani, w biegu, gdzieś pomiędzy pracą a życiem prywatnym. W pewnym momencie ciało wysyła sygnały, że potrzebuje odpoczynku, a my nie możemy dłużej ignorować ostrzeżeń. Jednym z pierwszych kroków na drodze do lepszego zdrowia jest kupno urządzenia monitorującego zdrowie i samopoczucie. Wokół tych sprzętów narosło przekonanie, że musimy wydać na nie fortunę i dopiero wtedy nasze zdrowie będzie pod kontrolą. Nic bardziej mylnego.

Na polski rynek właśnie wchodzi nowa seria świetnie wycenionych smartwatchy. Rodzina HUAWEI WATCH FIT 5 udowadnia, że można mieć smartwatche, które kompleksowo monitorują zdrowie w rozsądnych pieniądzach. Wersja podstawowa kosztuje 799 zł (a w ofercie premierowej 599 zł, ale o tym później), natomiast odmiana z dopiskiem Pro to koszt 1149 zł (949 zł w ofercie premierowej). Oba modele są kompatybilne zarówno z systemem iOS i Android, więc nie musimy wymieniać całego ekosystemu, żeby rozpocząć korzystanie z nich. To znaczącą przewaga rynkowa smartwatchy HUAWEI, ale nie jedyna. I zaraz o tym opowiem.

Minitreningi z pandą pomogą, gdy brakuje ci czasu

Jak większość ludzi mam problem z motywacją do treningów. Mam mało czasu, więc z ciekawością przywitałem nowość w smartwatch Huawei. Seria HUAWEI WATCH FIT 5 Pro wprowadza serię minitreningów, które pomogą wszystkim zabieganym. Może nie zastąpią pełnoprawnych treningów, ale są świetnym sposobem na odrobinę ruchu, gdy wydaje ci się, że nie masz czasu. Zamiast drapać się po głowie - zrób minutowe ćwiczenie. To ma sens.

Minitreningi obejmują 30 ćwiczeń na 10 partii ciała. Zostały tak zaprojektowane, żeby idealnie wpasować się we współczesne realia. Każde ćwiczenie zajmuje około minuty, więc bez problemu wygospodarujecie czas na ich przeprowadzenie. Czekacie na kogoś? Doskonała okazja, żeby poćwiczyć mięśni twarzy. Siedzisz na kanapie? Czas na nogi.

Trening kojarzy się z trenerem, który dba o poprawność wykonywania ćwiczeń i regularność. HUAWEI WATCH FIT 5 również ma trenera - sympatyczną pandę. To animowany zwierzak, który może być wyświetlany bezpośrednio na tarczy zegarka. Panda zachęca do ruchu, dopinguje i pokazuje jak poprawnie wykonać ćwiczenia. Okazuje emocje - złości się, jak zbyt długo siedzisz, ale gdy regularnie wykonujesz ćwiczenia, to możesz odblokować nowe tarcze. Grywalizacja treningów sprawia, że są jeszcze przyjemniejsze. Mikroaktywności pozwalają skutecznie włączyć ruch do swojego napiętego harmonogramu dnia.

Po godzinie bezczynności panda zachęca do ruchu, nawet pisząc ten tekst miałem przerwę na rozruszanie mięśni szyi.

HUAWEI WATCH FIT 5 ma również bardziej skomplikowane treningi

Seria HUAWEI WATCH FIT 5 obsługuje ponad 100 dyscyplin sportowych, które obejmują m.in. bieganie, pływanie, kolarstwo, wspinaczkę w różnych odmianach, a nawet jogę czy zwykłe spacery. Otrzymujecie dodatkowo rozbudowane statystyki treningów i możliwość wykorzystania jako komputer rowerowy, który otwiera nowe możliwości, w tym szacowanie kadencji i mocy. Nie wiem jak Huawei to zrobił, ale wyniki nie odbiegają zbytnio od profesjonalnych pomiarów za duże pieniądze. Dla amatora są więcej niż wystarczające.

Biegacze otrzymają komplet informacji potrzebnych do rozwijania swoich umiejętności, dowiedzą się o czasie kontaktu stopy z podłożem czy analizę odchylenia pionowego. Jeżeli lubisz wędrówki mniej uczęszczanymi szlakami, to docenisz najnowsze systemy pozycjonowania GPS. W wersji Pro dodatkowo otrzymacie powiadomienia o zboczeniu ze wcześniej wybranej trasy, a także swobodne nurkowanie do 40 m i rozbudowany tryb golfowy.

HUAWEI WATCH FIT 5 to narzędzie do zbierania najważniejszych danych

Smartwatche wykorzystują najnowsze algorytmy producenta, w tym genialny TruSense, który dostarcza pełną informację o stanie organizmu. Urządzenia mierzą puls, tętno, natlenienie krwi, zmienność rytmu zatokowego, zmierzy bezdech senny i wiele innych danych. Wersja Pro wykona nam EKG i zmierzy sztywność tętnic. Wszystkie zebrane dane są przetwarzane przez aplikację Zdrowie Huawei, która pozwala przyswoić je i zrozumieć swój organizm.

Dla kobiet Huawei przygotował opcję śledzenia cyklu menstruacyjnego, który potrafi przewidzieć każdą fazę cyklu. Smartwatch dba również o kondycję psychiczną i samopoczucie. Analizuje stany emocjonalne i pomaga rozładować stres.

Sen - to klucz do dobrego samopoczucia

Brzmi jak banał, ale rola snu w procesie dbania o zdrowie jest ogromna. To właśnie podczas snu organizm się regeneruje i ładuje baterie. Wystarczy zarwać noc, żeby na własnej skórze przekonać się, jak bardzo jest potrzebny. Brak snu powoduje uczucie zmęczenia nawet zaraz po przebudzeniu i potrafi doprowadzić do wahań nastroju, zaburzeń hormonalnych i zmian skórnych. Może się wam wydawać, że we śnie nie ma nic skomplikowanego, wystarczy się położyć, ale to zbyt duże uproszczenie. Właściwego snu można się nauczyć, ale najpierw trzeba sprawdzić, jakie aspekty kuleją w waszym śnie. I tu przydają się najnowsze algorytmy TruSleep 5.0 od HUAWEI.

Smartwatch zbiera informacje o śnie, jego przebiegu, wybudzeniach, dzieli go na poszczególne fazy (płytką, głęboką i REM), a także monitoruje oddech i tętno w nocy. Na podstawie zebranych danych tworzy analizę snu oraz rekomendacje, jak go poprawić. Wystarczy kilka dni dostosowywania się do tego, co mówi aplikacja, a wasz sen ulegnie poprawie. Zdziwiłem się, jak wiele dają proste ćwiczenia oddechowe, które znacząco poprawiają wchodzenie w głębszy sen. Jednocześnie dane zebrane przez HUAWEI FIT 5 Pro są podane w przystępny sposób.

Weźmy pod lupę analizę mojego snu po długiej podróży i zmianie strefy czasowej. Według smartwatcha miałem cztery wybudzenia, co w dłuższym okresie powoduje większe obciążenie serca i może prowadzić do wysokiego ciśnienia i innych powikłań. Porada? Joga przed snem pomaga się zrelaksować i poprawia jakość snu. Proste ćwiczenia znajdę w oprogramowaniu smartwatcha, więc nie muszę ich sam szukać.

Lepszy sen to znacząca poprawa samopoczucia, większa energia i przede wszystkim najlepsza droga do zdrowego życia. Do tej pory tak szczegółowe analizy snu były dostępne w droższych smartwatchach, a teraz można mieć je również w HUAWEI WATCH FIT 5 Pro. Dodajmy do tego możliwość odtworzenia kojących dźwięków, które pomagają w zaśnięciu i w efekcie otrzymujemy kompletne urządzenie do dbania o zdrowy sen. Czas pracy wynosi do 10 dni, więc nie będziecie go odkładać co chwilę do ładowania.

HUAWEI WATCH FIT 5 to dobra inwestycja we własne samopoczucie

Seria przystępnych cenowo smartwatchy pozwala zadbać o swoje zdrowie za niewielką cenę. Dbanie o siebie nie wymaga fortuny. Warto zrobić krok w kierunku poprawy swojego życia.

Rekomendowana cena HUAWEI WATCH FIT 5 wynosi 799 zł, natomiast HUAWEI WATCH FIT 5 Pro kosztuje 1149 zł. Z okazji premiery w okresie od 7 maja do 21 czerwca smartwatche można kupić taniej o 200 zł, czyli HUAWEI WATCH FIT 5 kosztuje 599 zł, a wersja Pro kosztuje 949 zł. Urządzenia dostępne są w oficjalnym sklepie huawei.pl. Możecie wybierać spośród wielu różnych kolorów smartwatchy.

Paweł Grabowski 08.05.2026 13:56

Lokowanie produktu

