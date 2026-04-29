DHL ułatwia zwroty. Już nie muszę odpalać drukarki

Sklepy oraz firmy kurierskie od lat starają się upraszczać procesy zwrotów paczek zamówionych online. Do niedawna standardem było drukowanie listu przewozowego, do czego oczywiście wymagana była drukarka. Nie każdy ma ją w domu, przez co zaczęto stosować kody pisane na opakowaniu. Dzięki aplikacjom mobilnym stało się to prostsze – i DHL właśnie to ułatwił.

Aplikacja Mój DHL ułatwia zwrot paczki kupionej przez internet

Twórcy aplikacji Mój DHL postanowili zaktualizować oprogramowanie o nowe funkcje. Największym usprawnieniem jest dodanie zwrotów e-commerce. Rozwiązanie pozwala użytkownikowi w łatwy sposób wygenerować przesyłkę zwrotną.

Korzystający musi wykonać kilka prostych kroków: wypełnić formularz, wybrać dane przesyłki i nadać zwrot. Co najważniejsze, proces ten został mocno zautomatyzowany i wielu informacji nie trzeba nawet ręcznie przepisywać. Przydatnym dodatkiem ma być gotowa lista sklepów, która przechowuje dane adresowe oraz kontaktowe wymagane do zwrotów.

Oprogramowanie wyświetla również informacje, czy zwrot jest darmowy, czy też klient musi zapłacić za paczkę z własnej kieszeni. Rozwiązanie ma bazować na prostej ścieżce nadania i może być wykorzystane nawet wtedy, gdy sklep nie znajduje się na liście. Wówczas trzeba będzie zrobić to ręcznie. Możemy jednak oczekiwać, że większe sieci handlowe korzystające z usług DHL będą chętnie udostępniać dane potrzebne do realizacji prostych zwrotów.

Dlaczego to takie ważne? Ponieważ prostota zwrotu jest istotna dla wielu klientów, którzy są przyzwyczajeni do tradycyjnych metod zakupów. Nie każdy ma drukarkę w domu lub jest na tyle biegły technicznie, aby wyszukiwać na stronach internetowych dane do wysyłki w celu zwrócenia jednej przesyłki. Gotowa lista powinna znacząco usprawnić ten proces.

Dlatego sklepy muszą eliminować bariery techniczne, ułatwiając realizację zwrotów online.

DHL już wcześniej miał opcję zwrotów bez drukowania

Dodam, że DHL już wcześniej pozwalał klientom korzystać ze zwrotów bez etykiet. Aby nadać paczkę, wystarczyło napisać kod na przesyłce oraz zeskanować go w punkcie DHL POP lub automacie paczkowym DHL. Zasadniczo firma dodaje teraz listę sklepów, która już wcześniej była dostępna m.in. w aplikacji mobilnej InPost.

Albert Żurek 29.04.2026 14:01

