Pyszne przywozi pod drzwi gadżety dla dorosłych. Sami chcieliśmy

Pyszne.pl rozszerza działalność i od teraz dostarczy klientom gadżety dla dorosłych. W tym celu podjęto współpracę z największą siecią sklepów oferującą tego typu asortyment.

Albert Żurek
Pyszne pl gadżety
Czy ktoś powiedział pyszne.pl? Platforma błyskawicznych dostaw dzisiaj dostarczy praktycznie wszystko. Dotyczy to produktów z supermarketu, piekarni, sklepu zoologicznego, a nawet kwiaciarni czy monopolowego. Zasada jest taka: co zmieści się do plecaka dostawcy, może zostać dostarczone. Teraz właściciele rozszerzają działalność. 

Pyszne dowiezie gadżety dla dorosłych przez aplikację

Pyszne.pl rozpoczęło współpracę z Pink Shop - największą siecią sklepów z asortymentem dla dorosłych. Początkowo współpraca pozwoli dostarczać zakupy zrealizowane w 14 lokalach sieci w dziewięciu miastach. Z rozwiązania skorzystają mieszkańcy Warszawy, Wrocławia, Łodzi, Gdyni, Katowic, Lublina, Kielc, Tych oraz Dąbrowy Górniczej. 

Dalsze partnerstwo zakłada, że usługa będzie dostępna w następnych miastach, co wynika z planu rozwoju sieci Pink Shop. Dzięki temu użytkownicy platformy Pyszne.pl z kolejnych miast zyskają dostęp do oferty partnera. Sprzedaż produktów ze sklepów sieci będzie realizowana oczywiście w aplikacji Pyszne.pl. Proces zostanie zrealizowany online, podobnie jak płatność. Za dostawę odpowie natomiast platforma i kurierzy.

Co będzie można zamawiać? Na liście Pink Shop są oczywiście gadżety dla dorosłych - w tym akcesoria erotyczne, ale również i produkty do higieny intymnej oraz suplementy diety. Spodziewamy się, że użytkownicy w aplikacji Pyszne.pl otrzymają dostęp do bogatego asortymentu.

Twórcy platformy w komunikacie prasowym uważają, że kategorie o "szczególnej delikatności" cieszą się coraz większym zainteresowaniem wśród klientów.

Już nie tylko dostawa jedzenia 

Pyszne.pl większości osób kojarzy się z dostawą jedzenia. Pizza, burgery, kebaby - to zdecydowanie najczęściej wybierane pozycje przez użytkowników. Platforma jednak ma ambicję rozszerzyć swoją działalność o kolejne kategorie.

Naszą ambicją jest, by Pyszne.pl było synonimem maksymalnej wygody, niezależnie od tego, czy klient potrzebuje gorącej pizzy, zakupów spożywczych na kolację, kwiatów na specjalną okazję, czy właśnie produktów erotycznych. Wejście w tę kategorię to naturalna konsekwencja naszej strategii rozwoju w kierunku q-commerce — mówi Przemysław Biedrzycki, dyrektor ds. nowych kategorii w Pyszne.pl.

Przemysław Biedrzycki dodaje, że klienci częściej decydują się na zakupy online. Dlatego rozszerzenie oferty aplikacji jest takie ważne. Pyszne.pl cechuje się szybką, niemalże natychmiastową dostawą do klienta. Mimo wszystko Pyszne i inne podobne platformy chcą konkurować z liderami na rynku sprzedaży elektronicznej takimi jak Allegro.

Albert Żurek
31.03.2026 15:55
Tagi: Aplikacjekurierpyszne.plZakupy online
